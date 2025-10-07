Словесная дуэль: Бородин потребовал изгнать Шаляпина, но певец дал резкий отпор

1:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Когда вокруг артиста Прохора Шаляпина разгорелся скандал из-за шутки в детском шоу, он не стал отмалчиваться. Поводом стала реплика, которую кто-то посчитал неуместной, а глава ФПБК Виталий Бородин — поводом для требования убрать артиста со сцены. Но Шаляпин, как всегда, отреагировал эмоционально и с присущим ему чувством иронии.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Скандал, которого могло не быть

Пост с комментариями певца появился в его соцсетях — и, по словам артиста, именно там он решил поставить все точки над "i". Прохор объяснил, что не ожидал такой волны осуждения и считает всё происходящее искусственно раздутым.

"Где коррупция с Бородиным и где я? Мы живём в правовом государстве, вы не суд и не СК, чтобы вот так просто брать на себя столь много и "запрещать" кого бы то ни было! Предлагаю теперь и я в таком случае отменить Бородина и подобных ему из 30-х личностей, публично существующих непонятно для чего, несущих раздор и негатив в общество", — заявил Прохор.

Эти слова быстро разошлись по соцсетям. Кто-то поддержал артиста, а кто-то упрекнул его в резкости. Но сам Шаляпин уверен, что речь идёт о безобидной шутке, которую вырвали из контекста.

Шутка, не понятая всерьёз

Артист подчеркнул, что он не политик и не чиновник, а прежде всего — певец и шоумен. Его работа, по его словам, — развлекать и поднимать настроение. Именно это он и делал в детском шоу, где речь шла о профессиях.

Шаляпин отметил, что уважает все специальности — от артистов до грузчиков, о которых и говорилось в злополучной сцене. Съёмка, по его словам, прошла весело, а дети смеялись и участвовали с интересом.

"Печально, что вот так безнаказанно всё сходит с рук этим людям за явную травлю", — подытожил он.