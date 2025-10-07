Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тренировки перестали работать? Не спешите всё менять — вот в чем настоящая причина
Банановый пирог: добавьте секретный ингредиент из холодильника — вкус просто космос
ДНК Древнего Египта: геном мужчины из Нувайрата рассказал о миграциях и торговле
Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Простое блюдо, которое пахнет уютом: картошка с мясом и кабачками без капли лишнего жира
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
Вечерний голод не случаен: шесть причин, из-за которых ужин превращается в катастрофу
Steam рухнул по всему миру — игроки в панике: что происходит с главной игровой площадкой планеты

Словесная дуэль: Бородин потребовал изгнать Шаляпина, но певец дал резкий отпор

1:59
Шоу-бизнес

Когда вокруг артиста Прохора Шаляпина разгорелся скандал из-за шутки в детском шоу, он не стал отмалчиваться. Поводом стала реплика, которую кто-то посчитал неуместной, а глава ФПБК Виталий Бородин — поводом для требования убрать артиста со сцены. Но Шаляпин, как всегда, отреагировал эмоционально и с присущим ему чувством иронии.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

Скандал, которого могло не быть

Пост с комментариями певца появился в его соцсетях — и, по словам артиста, именно там он решил поставить все точки над "i". Прохор объяснил, что не ожидал такой волны осуждения и считает всё происходящее искусственно раздутым.

"Где коррупция с Бородиным и где я? Мы живём в правовом государстве, вы не суд и не СК, чтобы вот так просто брать на себя столь много и "запрещать" кого бы то ни было! Предлагаю теперь и я в таком случае отменить Бородина и подобных ему из 30-х личностей, публично существующих непонятно для чего, несущих раздор и негатив в общество", — заявил Прохор.

Эти слова быстро разошлись по соцсетям. Кто-то поддержал артиста, а кто-то упрекнул его в резкости. Но сам Шаляпин уверен, что речь идёт о безобидной шутке, которую вырвали из контекста.

Шутка, не понятая всерьёз

Артист подчеркнул, что он не политик и не чиновник, а прежде всего — певец и шоумен. Его работа, по его словам, — развлекать и поднимать настроение. Именно это он и делал в детском шоу, где речь шла о профессиях.

Шаляпин отметил, что уважает все специальности — от артистов до грузчиков, о которых и говорилось в злополучной сцене. Съёмка, по его словам, прошла весело, а дети смеялись и участвовали с интересом.

"Печально, что вот так безнаказанно всё сходит с рук этим людям за явную травлю", — подытожил он.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Садоводство, цветоводство
Секрет сильных яблонь раскрыт: одно осеннее опрыскивание заменяет полсотни препаратов
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Простое блюдо, которое пахнет уютом: картошка с мясом и кабачками без капли лишнего жира
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
Вечерний голод не случаен: шесть причин, из-за которых ужин превращается в катастрофу
Steam рухнул по всему миру — игроки в панике: что происходит с главной игровой площадкой планеты
Идеальный макияж при тёплом свете исчезает в дневном: отражения решают больше, чем кисти и хайлайтеры
Авто намекает, что пора в сервис: руль дрожит — и это первый звоночек перед серьёзными тратами
Им не страшен мороз, а вам — зависть соседей: волшебные кактусы цветут даже зимой
Коралловый блеск и аромат орхидей: дом Аниты Цой утонул в подарках и цветах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.