Звёздный рецепт бодрости: Юлия Высоцкая поделилась способом борьбы с осенней апатией

Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая в своём Telegram-канале предложила способ борьбы с осенней апатией.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Юлия Высоцкая

Актриса уверена, что для этого не требуется значительных усилий.

"Что делаю я, когда делать ничего не хочется? Физнагрузка, друзья. Это мой выход из любого энергетического провала", — объяснила Высоцкая.

Она рекомендует короткие сеансы активности для запуска обменных процессов. По её словам, даже 5-10 минут мягкой зарядки активируют кровообращение и повышают уровень нейромедиаторов.

Знаменитость также начала сезонную "перезагрузку" организма, отказавшись от вина, кофе и сахара. Такой подход телеведущая практикует регулярно при переходе к холодному времени года.