Звёздный рецепт бодрости: Юлия Высоцкая поделилась способом борьбы с осенней апатией

Юлия Высоцкая в своём Telegram-канале предложила способ борьбы с осенней апатией.
Актриса уверена, что для этого не требуется значительных усилий.
"Что делаю я, когда делать ничего не хочется? Физнагрузка, друзья. Это мой выход из любого энергетического провала", — объяснила Высоцкая.
Она рекомендует короткие сеансы активности для запуска обменных процессов. По её словам, даже 5-10 минут мягкой зарядки активируют кровообращение и повышают уровень нейромедиаторов.
Знаменитость также начала сезонную "перезагрузку" организма, отказавшись от вина, кофе и сахара. Такой подход телеведущая практикует регулярно при переходе к холодному времени года.
