Коралловый блеск и аромат орхидей: дом Аниты Цой утонул в подарках и цветах

Праздники у артистов редко бывают скромными, но на этот раз певица Анита Цой превзошла саму себя — в её загородном доме нашлась целая комната, набитая презентами. Всё началось с того, что певица и её муж отметили 35-летие брака — так называемую коралловую свадьбу. Торжество прошло в окружении близких и друзей, которые пришли не с пустыми руками. Подарков оказалось столько, что для них пришлось выделить отдельное помещение.

Юбилей, достойный кино

Анита призналась в беседе с mk.ru, что не ожидала такого наплыва внимания. Вместе с супругом они решили отпраздновать годовщину в широком кругу — пригласили родных, друзей, коллег по сцене. Вечер получился тёплым и домашним, с живой музыкой, смехом и множеством поздравлений.

По словам певицы, каждый подарок был продуман и имел символическое значение. Это не были дежурные сувениры — гости постарались сделать что-то особенное, отражающее историю семьи.

"Например, большая икона, призванная оберегать дом. Дарили нам палантины, чайные и столовые сервизы. Например, набор ложек и вилок с перламутровыми наконечниками. Получили мы два огромных коробка мужской и женской косметики. Причём маски для лица были только в наборе для мужа. Он потом смеялся, что ещё никогда там много средств для ухода не использовал. Вручили нам две меховые шапки, в которых мы похожи на двух весёлых якутов", — поделилась певица.

Символы любви и уважения

Среди презентов особенно запомнились вещи с личным подтекстом. Супруг Аниты, президент Федерации каратэ России, получил в подарок обувь, украшенную значками на тему боевых искусств — деталь, которая пришлась ему по душе.

Он, в свою очередь, преподнёс жене не менее оригинальный сюрприз — орхидеи редкого сорта ванда. Эти цветы растут в тропических лесах Юго-Восточной Азии, Индонезии и Австралии. Певица призналась, что растение стало символом их любви и долгих лет вместе. Муж заказал не просто букет, а целое цветущее дерево.

"И ещё — машину такого же цвета. От сына — невероятной красоты сервиз. А от свекрови — золотое украшение, которое передаётся в семье по женской линии из поколения в поколение", — добавила Цой.

Эти слова певицы говорят о том, насколько в их семье ценят традиции и преемственность поколений.

Семейные ритуалы и щедрость гостей

Чтобы не ломать голову над упаковкой денежных подарков, супруги поставили у входа аккуратную коробку для конвертов. К концу вечера она оказалась полна — гости не поскупились на поздравления.

Всё происходящее больше напоминало фильм о семейных ценностях: уют, смех, искренность, отсутствие показного блеска. Комната с подарками стала лишь отражением той любви и тепла, которые царили на празднике.

Что символизирует коралловая свадьба

Коралловая свадьба — это 35 лет совместной жизни. Коралл символизирует крепость, долголетие и гармонию. Считается, что к этому рубежу отношения становятся зрелыми и устойчивыми, как морской коралл, растущий медленно, но веками.

Традиционно на такой юбилей дарят вещи, связанные с морем: украшения из кораллов, фарфоровые сервизы, предметы декора красных или розовых оттенков. Цветы — обязательный элемент праздника, ведь они символизируют обновление чувств.