Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яичная арифметика: на сколько подешевели яйца в 2025 году
Гигант, который слышит тьму: это древнее существо доказывает, что монстры из бездны реальны
Не еда виновата: весом управляют гормоны, о которых вы даже не подозревали
Япония предупреждает: 3 вещи, которые туристы делают неправильно
Тело под тканью: одежда становится частью ухода и влияет на здоровье кожи сильнее, чем крем
Словесная дуэль: Бородин потребовал изгнать Шаляпина, но певец дал резкий отпор
Тренировки перестали работать? Не спешите всё менять — вот в чем настоящая причина
Банановый пирог: добавьте секретный ингредиент из холодильника — вкус просто космос
ДНК Древнего Египта: геном мужчины из Нувайрата рассказал о миграциях и торговле

Коралловый блеск и аромат орхидей: дом Аниты Цой утонул в подарках и цветах

3:52
Шоу-бизнес

Праздники у артистов редко бывают скромными, но на этот раз певица Анита Цой превзошла саму себя — в её загородном доме нашлась целая комната, набитая презентами. Всё началось с того, что певица и её муж отметили 35-летие брака — так называемую коралловую свадьбу. Торжество прошло в окружении близких и друзей, которые пришли не с пустыми руками. Подарков оказалось столько, что для них пришлось выделить отдельное помещение.

Анита Цой
Фото: commons.wikimedia.org by Нина Конькова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анита Цой

Юбилей, достойный кино

Анита призналась в беседе с mk.ru, что не ожидала такого наплыва внимания. Вместе с супругом они решили отпраздновать годовщину в широком кругу — пригласили родных, друзей, коллег по сцене. Вечер получился тёплым и домашним, с живой музыкой, смехом и множеством поздравлений.

По словам певицы, каждый подарок был продуман и имел символическое значение. Это не были дежурные сувениры — гости постарались сделать что-то особенное, отражающее историю семьи.

"Например, большая икона, призванная оберегать дом. Дарили нам палантины, чайные и столовые сервизы. Например, набор ложек и вилок с перламутровыми наконечниками. Получили мы два огромных коробка мужской и женской косметики. Причём маски для лица были только в наборе для мужа. Он потом смеялся, что ещё никогда там много средств для ухода не использовал. Вручили нам две меховые шапки, в которых мы похожи на двух весёлых якутов", — поделилась певица.

Символы любви и уважения

Среди презентов особенно запомнились вещи с личным подтекстом. Супруг Аниты, президент Федерации каратэ России, получил в подарок обувь, украшенную значками на тему боевых искусств — деталь, которая пришлась ему по душе.

Он, в свою очередь, преподнёс жене не менее оригинальный сюрприз — орхидеи редкого сорта ванда. Эти цветы растут в тропических лесах Юго-Восточной Азии, Индонезии и Австралии. Певица призналась, что растение стало символом их любви и долгих лет вместе. Муж заказал не просто букет, а целое цветущее дерево.

"И ещё — машину такого же цвета. От сына — невероятной красоты сервиз. А от свекрови — золотое украшение, которое передаётся в семье по женской линии из поколения в поколение", — добавила Цой.

Эти слова певицы говорят о том, насколько в их семье ценят традиции и преемственность поколений.

Семейные ритуалы и щедрость гостей

Чтобы не ломать голову над упаковкой денежных подарков, супруги поставили у входа аккуратную коробку для конвертов. К концу вечера она оказалась полна — гости не поскупились на поздравления.

Всё происходящее больше напоминало фильм о семейных ценностях: уют, смех, искренность, отсутствие показного блеска. Комната с подарками стала лишь отражением той любви и тепла, которые царили на празднике.

Что символизирует коралловая свадьба

Коралловая свадьба — это 35 лет совместной жизни. Коралл символизирует крепость, долголетие и гармонию. Считается, что к этому рубежу отношения становятся зрелыми и устойчивыми, как морской коралл, растущий медленно, но веками.

Традиционно на такой юбилей дарят вещи, связанные с морем: украшения из кораллов, фарфоровые сервизы, предметы декора красных или розовых оттенков. Цветы — обязательный элемент праздника, ведь они символизируют обновление чувств.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Садоводство, цветоводство
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Садоводство, цветоводство
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Хищник, что плавает лучше рыбы: этот зверь способен утопить леопарда и уйти на 2 км в море
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Вкус, который пахнет школьными переменами: готовим легендарные конфеты Коровка дома
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Неопознанный стук в космосе: три миссии зафиксировали загадочные звуки
Последние материалы
Копия или случайность? Певица требует объяснений из-за ИИ-актрисы
Демонстрационный удар неизбежен: Россия получила ультиматум от США
Простое блюдо, которое пахнет уютом: картошка с мясом и кабачками без капли лишнего жира
Не топят и клопы: русская актриса в Париже столкнулась с суровой реальностью эмигрантской жизни
Вечерний голод не случаен: шесть причин, из-за которых ужин превращается в катастрофу
Steam рухнул по всему миру — игроки в панике: что происходит с главной игровой площадкой планеты
Идеальный макияж при тёплом свете исчезает в дневном: отражения решают больше, чем кисти и хайлайтеры
Авто намекает, что пора в сервис: руль дрожит — и это первый звоночек перед серьёзными тратами
Им не страшен мороз, а вам — зависть соседей: волшебные кактусы цветут даже зимой
Коралловый блеск и аромат орхидей: дом Аниты Цой утонул в подарках и цветах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.