Исповедь звезды Кадетства: почему Елена Захарова считает карьеру препятствием для личного счастья

0:52
Шоу-бизнес

Актриса Елена Захарова сообщила о проблемах в личной жизни из-за напряжённого рабочего графика.

Елена Захарова
Фото: commons.wikimedia.org by Татьяна Кайманова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Елена Захарова

Звезда сериала "Кадетство" признала необходимость пересмотра отношения к карьере.

"Уверена, когда в моей жизни появится кто-то достойный, для него я смогу найти время и задумаюсь о перестановке приоритетов", — заявила Захарова в интервью "Леди Mail".

Она не исключила, что может не замечать потенциальных партнёров из-за концентрации на работе.

Актриса воспитывает восьмилетнюю дочь Майю, которая летом 2025 года дебютировала в спектакле "Мэри Поппинс". Захарова подчеркнула, что не влияла на профессиональный выбор ребёнка. 

Свободное время Захарова посвящает дочери, но осознаёт необходимость баланса между материнством, карьерой и личной жизнью. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
