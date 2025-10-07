Исповедь звезды Кадетства: почему Елена Захарова считает карьеру препятствием для личного счастья

Актриса Елена Захарова сообщила о проблемах в личной жизни из-за напряжённого рабочего графика.

Звезда сериала "Кадетство" признала необходимость пересмотра отношения к карьере.

"Уверена, когда в моей жизни появится кто-то достойный, для него я смогу найти время и задумаюсь о перестановке приоритетов", — заявила Захарова в интервью "Леди Mail".

Она не исключила, что может не замечать потенциальных партнёров из-за концентрации на работе.

Актриса воспитывает восьмилетнюю дочь Майю, которая летом 2025 года дебютировала в спектакле "Мэри Поппинс". Захарова подчеркнула, что не влияла на профессиональный выбор ребёнка.

Свободное время Захарова посвящает дочери, но осознаёт необходимость баланса между материнством, карьерой и личной жизнью.