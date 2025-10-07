Побег из Голливуда: почему Джордж Клуни выбрал французскую ферму для воспитания своих детей

Джордж Клуни объяснил причины переезда семьи во Францию. Актёр сознательно отказался от воспитания детей в Голливуде, выбрав жизнь на ферме.

Фото: commons.wikimedia.org by John Bauld from Toronto, Canada, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Джордж Клуни

С 2017 года Клуни проживает с женой Амаль и близнецами Александром и Эллой во французской провинции.

"Я беспокоился о самой идее воспитывать наших детей в Лос-Анджелесе, в культуре Голливуда", — признался актёр в интервью Esquire.

По его словам, во Франции детям обеспечена нормальная жизнь без постоянного внимания папарацци. Они участвуют в семейных обедах и выполняют домашние обязанности. Такой подход, по мнению Клуни, позволяет детям избежать давления знаменитости.

В ближайших планах актёра — комедийный фильм "Джей Келли" с Адамом Сэндлером, который выйдет на Netflix в декабре. Но основное внимание Клуни сейчас сосредоточено на семейной жизни вдали от Голливуда.