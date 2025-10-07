Прохора Шаляпина требуют запретить: как певец оправдался за скандальный ответ ребёнку

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:59
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин жестко ответил хейтерам, которые предложили его запретить.

Певец Прохор Шаляпин
Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Прохор Шаляпин

Выпускник "Фабрики звёзд" резко отреагировал на выпады людей, которые предложили "отменить" его в России. Поводом для критики артиста стало его участие в телепрограмме, где дети задавали ему вопросы.

Некоторые ответы Шаляпина вызвали столь бурную реакцию у зрителей, что они потребовали убрать его из эфиров ТВ-программ и онлайн-платформ.

По словам артиста, весь ажиотаж вокруг его интервью с детской аудиторией возник из-за одного конкретного диалога.

"Один из гостей поинтересовался у меня, работал ли я грузчиком. Я, в свою очередь, просто решил пошутить и сказал, что такую работу я припас для него", — цитирует слова артиста Общественная Служба Новостей.

Шаляпин объяснил, что вопросы зрителям готовят заранее, согласно сценарию шоу. Он заверил, что вовсе не обижал мальчика. По словам Прохора, после съёмок они мило побеседовали.

Артист пояснил, что прекрасно понимает, почему ему задали именно такой вопрос. Он уверен, что ему таким образом напомнили, что ему в жизни никогда не приходилось заниматься тяжёлым физическим трудом.

"Что я могу сделать, если я рождён для того, чтобы дарить людям радость? Я ни в коем случае не умаляю труд грузчика, но у меня нет такой специализации, у меня другая немного профессия", — высказался певец.

В 2025 году Шаляпин презентовал свою первую книгу "Главное — не уработаться! Дневник лёгкой жизни" (16+). Литературный труд позиционируется как "дневник лёгкой жизни" и руководство по обретению внутренней свободы. Книга включает поля для самостоятельного заполнения, задачи и авторские снимки.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
