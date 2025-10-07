Из мечты о подиуме в ад: как 24-летней россиянке удалось спастись от рабства в Таиланде

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:00
Шоу-бизнес

Мечта о карьере за границей обернулась настоящим кошмаром для 24-летней уроженки маленького села под Читой.

Преступник
Фото: www.pexels.com/ by Kindel Media
Преступник

Девушка по имени Дашима увидела в популярной социальной сети объявление о том, что в Таиланде требуются модели. Ради этой возможности она оформила кредит и отправилась в Бангкок после предварительного собеседования.

Однако работа оказалась совсем не связана с участием в показах мод — на деле ей пришлось находиться в так называемом скам-центре. Это место, где молодые женщины флиртуют с мужчинами на сайтах знакомств и одновременно просят у них деньги на различные проекты. Моделям обещают заработок в несколько тысяч долларов, но на практике всех обманывают.

Дашима рассказывала, что прошла собеседование, но её отвергли из-за внешности (девушка отправляла отфотошопленные фотографии) и недостаточного уровня английского. Тем не менее её решили не отпускать, и под охраной отвезли в отель в Мьянме, где заперли на несколько дней. Как выяснилось позже, в это время велись переговоры о продаже её в рабство. В итоге девушку признали "неподходящей" для модельной работы и продали как рабочую силу.

Россиянке удалось подать сигнал из скам-центра, благодаря чему её освободили из рабства. Сейчас дипломатические службы готовят документы для депортации Дашимы домой, а она временно проживает в отеле.

По данным расследования, девушку завербовала транснациональная группировка мошенников, которая работала и с другими россиянками. Схема достаточно проста: сначала проводится "онлайн-собеседование", затем жертву приглашают в Бангкок, а после перевозят в Мьянму, где располагается сам скам-центр.

Дашима рассказывала своей подруге, что в лагере, где её заставляли работать, находятся ещё другие люди из стран СНГ, оказавшиеся в рабстве. Также там есть граждане Китая и уроженцы Юго-Восточной Азии. Руководство скам-центра использует славян и европейцев для видеоразводок, в то время как азиаты работают непосредственно в центре, не получают оплату и чаще подвергаются избиениям.

Проблема усугубляется тем, что скам-центр располагается в так называемой буферной зоне между Мьянмой и Таиландом, где законы практически не действуют. Людей заставляют работать по 16 часов в сутки и подвергают пыткам. Для того чтобы освободиться, жертве необходимо выплатить 15 тысяч долларов. Однако освобождение оборачивается новой проблемой: человек сталкивается с угрозой тюрьмы за нарушение безвизового режима, который составляет 60 дней.

Ранее историк моды Александр Васильев рассказал, как спас студенток от сутенёров в Турции. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
