Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фильтр, который работает лучше, чем кажется: вот что скрывают синтетические волокна
Стильная классика: 5 причин, почему клетчатая верхняя одежда должна быть в вашем гардеробе этой осенью
Просчёт, который сделает собаку несчастной: почему просторная будка для питомца — это зло, а не забота
Остановить рак одной таблеткой: наука близка, но всё время сворачивает в сторону — в чём парадокс
Итальянцы едят это перед сном — и не набирают ни грамма
Вертикальный коридор молчит: почему газ из Греции не доходит до Украины
Блогер Александра Митрошина: от миллионных доходов до банкротства — что с ней произошло
Битва гигантов: Реал готов отобрать у Барселоны немецкую звезду
Тайны биографического фильма: почему дочь Майкла Джексона отказалась участвовать в проекте об отце

Самойлова и Джиган пугают публику: почему множатся слухи о разводе известной пары

3:06
Шоу-бизнес

Журналистка Мадонна Мур высказалась о возможном разладе в семье блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана.

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Эксперт в сфере шоу-бизнеса рассказала о том, что пока Самойлова демонстрирует модные образы на Неделе моды в Париже, её муж Джиган остаётся в Москве и работает над лиричными треками. В светской тусовке ходят слухи о том, что у пары наблюдается серьёзный кризис в отношениях.

По словам Мур, блогер путешествует по Европе неспроста. Говорят, в этот раз у неё серьёзный разлад с мужем. И вот она переживает кризис в Париже, Милане, а Джиган с детьми ждёт супругу в Москве.

"Но дождётся ли, большой вопрос. Источники сообщают чуть ли не о предстоящем разводе", — пишет Мур в соцсетях.

Отношения супругов развивались весьма бурно. Пара впервые встретилась в 2009 году в ночном клубе: сначала Джиган предложил Оксане сняться в его музыкальном клипе, а уже через две недели пригласил её отправиться в совместное путешествие. После возвращения в Москву влюблённые практически не расставались.

В 2011 году у пары родилась первая дочь Ариела. Однако официально оформить свои отношения они решили лишь в 2012 году, выбрав символичную и красивую дату — 12.12.12. В 2014 году появилась на свет дочь Лея, а через три года — Майя. Супруги неоднократно отмечали, что мечтают о большой и дружной семье, и в 2020 году их мечта сбылась: появился на свет сын Давид.

После рождения наследника их семейная жизнь оказалась на грани кризиса. Самойлова задумывалась о расторжении брака из-за измен мужа и его злоупотребления запрещёнными веществами. Тем не менее Джиган смог заслужить прощение, и Оксана приняла решение сохранить семью ради детей.

В 2022 году пара снова сыграла свадьбу, на этот раз более пышную и торжественную: мероприятие транслировалось для семи миллионов зрителей, а на празднике присутствовало множество знаменитостей.

Весной 2023 года вновь возникли слухи о возможных проблемах в семье, поскольку Джиган некоторое время проживал по отдельности, а Оксана проводила время либо одна, либо с наследниками. Несмотря на это, в конце апреля Самойлова опубликовала в социальных сетях видео с мужем, отметив, что они "абсолютно не идеальная пара", "чуть не развелись два раза", но всё же продолжают быть вместе.

Ранее журналистка Ксения Собчак высказалась о конфузе, в который попала Самойлова в Париже.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Домашние животные
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Домашние животные
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Популярное
Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов

Вы никогда не замечали голубиных птенцов на улицах? Узнайте, как и где растут эти удивительные птицы среди городского хаоса.

Голуби — единственные птицы без детства? Почему никто никогда не видел их птенцов
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Дурной пример заразителен — кто подставил мир: хуситы, ХАМАС, клан Трампа и европейские аплодисменты Юрий Бочаров Эмоции на грани: за что зрители аплодируют спектаклю на основе Горе от ума Анжела Якубовская Неприглядный, но любимый: ПАЗ-672 и его трудный путь к массовому производству Сергей Милешкин
Эта скромная зелень заменяет ведро навоза: вот почему опытные огородники ей не изменяют
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Гроздья рябины не должны пропадать: простые рецепты на зиму — сохраняем витамины без лишних хлопот
Последние материалы
Остановить рак одной таблеткой: наука близка, но всё время сворачивает в сторону — в чём парадокс
Итальянцы едят это перед сном — и не набирают ни грамма
Вертикальный коридор молчит: почему газ из Греции не доходит до Украины
Блогер Александра Митрошина: от миллионных доходов до банкротства — что с ней произошло
Битва гигантов: Реал готов отобрать у Барселоны немецкую звезду
Тайны биографического фильма: почему дочь Майкла Джексона отказалась участвовать в проекте об отце
Амаль тащила домой: что произошло с Джорджем Клуни после поражения на премии Тони
Слёзы на сцене: какой ценный подарок получила Клава Кока от преданного фаната
Бабушкин сундук или трендсеттер: какой винтаж покорил подиумы в сезоне зима 2025
Соседи уже закрыли дачу, а вы только начали: осенние хитрости для живого сада
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.