Самойлова и Джиган пугают публику: почему множатся слухи о разводе известной пары

Шоу-бизнес

Журналистка Мадонна Мур высказалась о возможном разладе в семье блогера Оксаны Самойловой и рэпера Джигана.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Эксперт в сфере шоу-бизнеса рассказала о том, что пока Самойлова демонстрирует модные образы на Неделе моды в Париже, её муж Джиган остаётся в Москве и работает над лиричными треками. В светской тусовке ходят слухи о том, что у пары наблюдается серьёзный кризис в отношениях.

По словам Мур, блогер путешествует по Европе неспроста. Говорят, в этот раз у неё серьёзный разлад с мужем. И вот она переживает кризис в Париже, Милане, а Джиган с детьми ждёт супругу в Москве.

"Но дождётся ли, большой вопрос. Источники сообщают чуть ли не о предстоящем разводе", — пишет Мур в соцсетях.

Отношения супругов развивались весьма бурно. Пара впервые встретилась в 2009 году в ночном клубе: сначала Джиган предложил Оксане сняться в его музыкальном клипе, а уже через две недели пригласил её отправиться в совместное путешествие. После возвращения в Москву влюблённые практически не расставались.

В 2011 году у пары родилась первая дочь Ариела. Однако официально оформить свои отношения они решили лишь в 2012 году, выбрав символичную и красивую дату — 12.12.12. В 2014 году появилась на свет дочь Лея, а через три года — Майя. Супруги неоднократно отмечали, что мечтают о большой и дружной семье, и в 2020 году их мечта сбылась: появился на свет сын Давид.

После рождения наследника их семейная жизнь оказалась на грани кризиса. Самойлова задумывалась о расторжении брака из-за измен мужа и его злоупотребления запрещёнными веществами. Тем не менее Джиган смог заслужить прощение, и Оксана приняла решение сохранить семью ради детей.

В 2022 году пара снова сыграла свадьбу, на этот раз более пышную и торжественную: мероприятие транслировалось для семи миллионов зрителей, а на празднике присутствовало множество знаменитостей.

Весной 2023 года вновь возникли слухи о возможных проблемах в семье, поскольку Джиган некоторое время проживал по отдельности, а Оксана проводила время либо одна, либо с наследниками. Несмотря на это, в конце апреля Самойлова опубликовала в социальных сетях видео с мужем, отметив, что они "абсолютно не идеальная пара", "чуть не развелись два раза", но всё же продолжают быть вместе.

