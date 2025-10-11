Как телефонный мошенник попался на неожиданной фразе: учитесь у Леры Кудрявцевой

Телеведущая Лера Кудрявцева посоветовала отличный способ выявить телефонного мошенника.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Телефонный мошенник

Звезда ТВ опубликовала в социальных сетях фрагмент аудиозаписи беседы афериста с потенциальной жертвой. Неизвестный предложил мужчине забрать обновлённый медицинский полис либо в поликлинике, либо в МФЦ.

Человек не растерялся и объяснил, что он хочет забрать полис в известном продуктовом магазине, уточнив его название. Мошенник не ожидал такого пожелания, так как не знал об этом предприятии. Тогда мужчина уличил звонившего в том, что он живёт не в России, поскольку впервые слышит о таком магазине.

"Очередной отличный способ распознать мошенника", — написала Лера в своём Telegram-канале.

К слову, Кудрявцеву и саму периодически атакуют аферисты. Ведущая шоу "Секрет на миллион", признавалась, что пережила сильный стресс из-за их деятельности. Всё началось после того, как она оформила заказ товара из интернет-магазина парфюмерии.

Когда раздался звонок с неизвестного номера, Кудрявцева сначала подумала, что это курьер, и согласилась ожидать доставку. Однако при попытке подтвердить заказ кодом, пришедшим на телефон, звонок вдруг стал сопровождаться странным шипением, имитирующим вмешательство Роскомнадзора. Испуганная Лера мгновенно сбросила трубку, понимая, что чуть не стала жертвой мошенников.