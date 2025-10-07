Не лесть и не игра в патриотизм: Лариса Долина объяснила, за что ценит Владимира Путина

Певица Лариса Долина поздравила президента России Владимира Путина с днём рождения.

Долина выразила свою глубокую признательность и уважение, обращаясь к главе государства.

"С особым трепетом, гордостью и глубочайшим уважением я произношу сегодня слова благодарности за то, что живу в стране, которой руководит лучший Президент в мире! И это не лесть, это не игра в патриотизм, это то, что я чувствую всем сердцем и осознаю, пребывая в здравом уме и светлой памяти", — написала звезда в социальных сетях.