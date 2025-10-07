Секрет в мелочах: Пресняков раскрыл, как ежедневно наполняет жизнь Подольской радостью

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Артисты Владимир Пресняков и Наталья Подольская — пара, которая сумела сохранить гармонию в отношениях, несмотря на время. Певец рассказал о том, как они поддерживают романтику в браке.

В разговоре с "7Дней" Пресняков поделился, что главное в их отношениях — это внимательность друг к другу и умение радовать любимого человека каждый день. Как оказалось, для Владимира важен даже самый маленький жест внимания.

"Главное — дарить что-то каждый день. Улыбку, в конце концов! Это ведь так клёво", — сказал Пресняков.

Конечно, он признаёт, что материальные подарки — это приятные знаки внимания, но гораздо важнее постоянное проявление любви через слова и поступки. Когда они оба заняты карьерой и повседневной суетой, важно не забывать о том, что всегда можно найти время для того, чтобы удивить и порадовать своего партнёра.

Недавно артисты отметили 15-летие со дня свадьбы. Они решили обновить свои клятвы и провести вторую церемонию летом 2025 года. Для пары это событие стало не только поводом для личной радости, но и для того, чтобы сделать что-то необычное и значимое для их семьи.

Праздник знаменитостей был наполнен трогательными моментами и новым обещанием друг другу. Подобные мероприятия, как считают Пресняков и Подольская, напоминают им о том, что важно не только влюбляться, но и сохранять эти чувства в течение долгого времени.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
