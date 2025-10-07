Павел Дуров искупался в ледяном озере: зачем бизнесмен прилетел в Казахстан

Шоу-бизнес

Основатель платформы Telegram Павел Дуров искупался в ледяном озере Казахстана и показал видео с голым торсом.

Основатель Telegram Павел Дуров

Миллиардер, славящийся своей любовью к ледяным ваннам, снова продемонстрировал экстремальный способ поддерживать форму. Находясь в Казахстане, он решился на купание в высокогорном Кольсайском озере в Алматинской области.

На опубликованном в Сети видео 40-летний Дуров с голым торсом выходит из озера, окружённого заснеженными горами. Ранее сообщалось, что вместе со своей девушкой Юлией Вавиловой, сопровождающей его в поездке, он совершил вертолётную экскурсию по местному национальному природному парку "Кольсайские озёра".

Судя по всему, видео снято именно там Вавиловой. При этом, по данным СМИ, купание в этих водоёмах запрещено законом.

Напомним, Дуров регулярно делится в соцсетях своими правилами здорового образа жизни. Он принимает ледяные ванны, посещает баню, а также уже 20 лет не употребляет алкоголь и кофе. 25-летнюю Вавилову он также приучает к здоровому образу жизни.

Бизнесмен находится под следствием во Франции из-за отказа мессенджера сотрудничать с властями. Ему запрещено покидать страну, однако иногда делаются исключения. Например, ранее он летал в Дубай, где живёт его избранница. В нынешней поездке Павел встретился с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, обсудив с ним вопросы сотрудничества.