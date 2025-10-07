Рудковская высказалась о женитьбе Димы Билана: почему певец является мечтой женщин

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:08
Шоу-бизнес

Продюсер Яна Рудковская не теряет надежды на то, чтобы устроить личную жизнь певца Димы Билана.

Певец Дима Билан
Фото: ВК-аккаунт Димы Билана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Дима Билан

Деятель шоу-бизнеса отметила, что Билан всегда был кумиром молодых девушек, и продолжает оставаться таковым даже сейчас.

"Хорош, да и ещё как — и это в 43!" — написала Яна в своём Telegram-канале.

Она обратила внимание на неувядающую молодость певца и сравнила его с героем фильма Бенджамином Баттоном, который с годами становился только моложе.

Рудковская обратила внимание на рейтинг издания Gazeta.ru, в котором имя Димы Билана фигурирует в числе самых привлекательных певцов России.

"Кстати — он не женат, рано или поздно кому такой красавчик достанется! Талантлив, красив, богат, добрый и щедрый! Такие парни на дороге не встречаются, дефицит и эксклюзив", — осыпала похвалами своего протеже продюсер.

Ранее сообщалось, что помолодевший Билан удостоился звания сигма-боя.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
