Неделя моды в Париже: какой провокационный образ Ксения Собчак выбрала для дефиле

Журналистка Ксения Собчак ошеломила зрителей своим невероятным стилем на Неделе моды в Париже, демонстрируя эффектные наряды и встречаясь с известными блогерами.

Журналистка Ксения Собчак

Звезда продолжает впечатлять своими появлениями на Неделе моды. 43-летняя телеведущая посетила несколько показов, где показала смелые и эффектные образы.

На шоу японских брендов Comme des Garçons и Junya Watanabe она появилась в чёрном тренче с ремнями и объёмной шляпе. Образ журналистки в Сети сравнили с нарядом ведьмы.

На одном из показов Ксения позировала вместе с Мишель Лами, женой и музой дизайнера Рика Оуэнса. Позже она вновь встретилась с блогерами Сергеем Григорьевым-Апполоновым и Игорем Синяком.

Также в рамках события Ксения посетила показ Valentino, выбрав для него брюки с леопардовым принтом и крупные солнцезащитные очки.

Ранее блогера Оксану Самойлову не допустили на шоу Balenciaga в рамках Недели моды. Инцидент, к слову, подметила Собчак. За вынесение на всеобщее обозрение конфуза Самойловой юрист Екатерина Гордон пристыдила Ксению. Она увидела в поведении звезды "недолюбленность" провинциалки.