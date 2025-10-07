Звонок в Кремль: что заставило Юрия Лозу искать прямой телефон Владимира Путина

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза объяснил, зачем ему понадобился прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.

Артист поздравил Владимира Путина с 73-летием. Он отметил, что присоединяется ко всем добрым словам и пожеланиям, уже прозвучавшим в адрес президента России.

Автор и исполнитель хита "Плот" признался, что собирался отправить лидеру РФ поздравление через иностранный мессенджер.

"Но оказалось, что у меня в записной книжке нет его прямого телефона. Если у кого-то он имеется, поделитесь, пожалуйста — можно скинуть его мне в личку", — обратился с просьбой к подписчикам Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.

Певец обещал взамен дать телефоны знаменитостей, которыми он располагает. Лоза предупредил, что контактов молодых артистов у него нет, зато он поддерживает связь с маститыми звёздами из числа своих ровесников. 

Ранее Лоза объяснил, почему без российских туристов Европе будет плохо.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018.

