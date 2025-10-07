Звонок в Кремль: что заставило Юрия Лозу искать прямой телефон Владимира Путина

Певец Юрий Лоза объяснил, зачем ему понадобился прямой контакт с президентом России Владимиром Путиным.
Артист поздравил Владимира Путина с 73-летием. Он отметил, что присоединяется ко всем добрым словам и пожеланиям, уже прозвучавшим в адрес президента России.
Автор и исполнитель хита "Плот" признался, что собирался отправить лидеру РФ поздравление через иностранный мессенджер.
"Но оказалось, что у меня в записной книжке нет его прямого телефона. Если у кого-то он имеется, поделитесь, пожалуйста — можно скинуть его мне в личку", — обратился с просьбой к подписчикам Юрий Эдуардович в своём Telegram-канале.
Певец обещал взамен дать телефоны знаменитостей, которыми он располагает. Лоза предупредил, что контактов молодых артистов у него нет, зато он поддерживает связь с маститыми звёздами из числа своих ровесников.
Ранее Лоза объяснил, почему без российских туристов Европе будет плохо.
