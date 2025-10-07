Культовая франшиза возвращается: раскрыты планы Джеки Чана по Доспехам Бога в Казахстане

Китайский и американский актёр Джеки Чан посетил Алматы в сентябре 2025 года для работы над новым фильмом "Доспехи Бога: Ультиматум".
Стали известны подробности визита Джеки Чана в Казахстан. В конце сентября в Сети появились снимки знаменитого актёра, сделанные в южной столице страны. Наконец организаторы поделились подробностями пребывания 71-летней кинозвезды, сообщает Zakon.kz.
По их словам, визит Чана связан с работой над новым фильмом легендарной франшизы — "Доспехи Бога: Ультиматум", который станет четвёртой частью культовой серии.
"Обсуждение проекта началось в Пекине, а воплощаться будет именно в Казахстане. Это является отличным поводом нам всем объединить усилия и ресурсы, чтобы успешно продолжить известную франшизу и не подвести многомиллиардную аудиторию поклонников Джеки по всему миру", — заявил генеральный директор Sәlem Entertainment Игорь Цай.
Франшиза "Доспехи Бога", стартовавшая в 1986 году, за десятилетия стала культовой для зрителей по всему миру. Новая часть — "Доспехи Бога: Ультиматум" — сохранит традиции оригинала, сочетая боевые искусства, юмор и масштабные приключения в одном динамичном повествовании.
