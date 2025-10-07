Культовая франшиза возвращается: раскрыты планы Джеки Чана по Доспехам Бога в Казахстане

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Китайский и американский актёр Джеки Чан посетил Алматы в сентябре 2025 года для работы над новым фильмом "Доспехи Бога: Ультиматум".

Джеки Чан
Фото: commons.wikimedia.org by Firdaus Latif, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Джеки Чан

Стали известны подробности визита Джеки Чана в Казахстан. В конце сентября в Сети появились снимки знаменитого актёра, сделанные в южной столице страны. Наконец организаторы поделились подробностями пребывания 71-летней кинозвезды, сообщает Zakon.kz.

По их словам, визит Чана связан с работой над новым фильмом легендарной франшизы — "Доспехи Бога: Ультиматум", который станет четвёртой частью культовой серии.

"Обсуждение проекта началось в Пекине, а воплощаться будет именно в Казахстане. Это является отличным поводом нам всем объединить усилия и ресурсы, чтобы успешно продолжить известную франшизу и не подвести многомиллиардную аудиторию поклонников Джеки по всему миру", — заявил генеральный директор Sәlem Entertainment Игорь Цай.

Франшиза "Доспехи Бога", стартовавшая в 1986 году, за десятилетия стала культовой для зрителей по всему миру. Новая часть — "Доспехи Бога: Ультиматум" — сохранит традиции оригинала, сочетая боевые искусства, юмор и масштабные приключения в одном динамичном повествовании.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
