73 года Путину: какие заслуги президента РФ Николай Басков подчеркнул в своём поздравлении

1:08
Шоу-бизнес

Певец Николай Басков обратился к президенту России Владимиру Путину в честь дня рождения российского лидера.

Президент России Владимир Путин и певец Николай Басков
Фото: Инстаграм Николая Баскова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Президент России Владимир Путин и певец Николай Басков

Басков поздравил президента России с днём рождения — 7 октября главе РФ исполнилось 73 года. Артист отметил его выдающуюся роль в развитии и укреплении страны. По словам артиста, Владимир Путин является символом стабильности, силы и единства российского государства.

"Благодаря мудрой политике главы государства, Россия уверенно движется вперед, укрепляя своё международное положение и обеспечивая достойное будущее своим гражданам", — написал народный артист России в своём Telegram-канале.

В своём обращении Басков пожелал главе государства крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и вдохновения для дальнейшей успешной работы на благо страны. 

Поздравление певец завершил словами глубокой признательности и уважения. 

В следующем своём посте Басков поздравил маму с юбилеем. Родительнице артиста исполнилось 70 лет.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
