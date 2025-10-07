Дженнифер Лопес и Бен Аффлек вновь вместе: что скрывает их неожиданный выход в свет

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес и звезда Голливуда Бен Аффлек вышли в свет вместе. Однако неожиданное появление на публике экс-супругов не связано с их воссоединением как пары.

Фото: Инстаграм Дженнифер Лопес by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Дженнифер Лопес и актёр Бен Аффлек

На премьере мюзикла "Поцелуй женщины-паука" в Нью-Йорке Лопес попозировала в компании бывшего мужа.

В новой постановке Лопес исполняет роль роковой женщины-паука, убивающей мужчин своим поцелуем, а Аффлек выступил сопродюсером проекта вместе с коллегой Мэттом Дэймоном.

Поклонники гадают, означает ли их совместное появление возобновление отношений или это лишь часть промо-кампании фильма. При этом сама Дженнифер недавно заявляла, что развод с Беном стал одним из лучших решений в её жизни.

Роман Лопес и Аффлека начался в 2001 году на съёмочной площадке фильма "Джильи". В тот период певица состояла в браке с хореографом Крисом Джаддом, однако это не помешало завязаться чувствам между ней и Аффлеком. Ради нового возлюбленного Лопес оформила развод с супругом в июне 2002 года.

Пара планировала свадьбу на сентябрь 2003 года, но всего за несколько дней до торжества знаменитости отменили церемонию, сославшись на "чрезмерное внимание прессы". Уже в январе 2004 года стало известно, что артисты расстались.

Вскоре после этого Аффлек начал отношения с актрисой Дженнифер Гарнер. Их роман быстро перерос в брак — церемония состоялась в 2005 году. У супругов появились трое детей: дочери Вайолет и Серафина, а также сын Сэмюэл. Однако в 2018 году их союз завершился разводом.

Весной 2021 года папарацци вновь застали Лопес в компании Аффлека. Уже летом пара стала жить вместе, а вскоре певица публично подтвердила воссоединение через социальные сети. В апреле 2022 года стало известно о помолвке, а в июле того же года они официально оформили отношения в Лас-Вегасе, после чего Лопес взяла фамилию мужа.

Однако идиллия продлилась недолго: к февралю 2024 года супруги перестали появляться вместе на публике, а слухи о раздельном проживании усиливались. В конце августа представители пары подтвердили их развод. Дженнифер назвала датой окончательного разрыва с мужем 26 апреля 2024 года.