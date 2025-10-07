Слухи о романе снова на пике: Дима Масленников впечатлил публику на концерте Клавы Коки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Слухи о романтических отношениях певицы Клавы Коки и блогера Димы Масленникова стали настоящей темой для обсуждения, и всё благодаря одному уникальному моменту на концерте певицы, посвященном её 10-летнему юбилею в шоу-бизнесе.

Клава Кока
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Клава Кока

Внезапное появление Димы Масленникова

Тот самый момент, который подогрел интерес к их возможному роману, случился, когда Дима Масленников вышел на сцену во время исполнения хита "Пятница". В тот момент, когда ожидалось лишь выступление Клавы, блогер устроил захватывающий танцевальный номер, который сразу же вызвал бурю аплодисментов зрителей. Зрелище было настолько ярким, что не могло остаться незамеченным.

Роман или просто дружба?

После этого совместного номера поклонники певицы сразу же начали строить догадки о возможных отношениях Клавы и Димы. Ведь ещё осенью 2024 года певица объявила о расставании с блогером Александром Повериным, а уже в декабре Масленников заявил, что встречается с девушкой, однако имя своей возлюбленной держал в секрете.

Продюсер Клавы не исключает романа

В интервью для МУЗ-ТВ продюсер Клавы Павел Курьянов не стал отрицать, что личная жизнь артистки, возможно, соответствует слухам. Он признался, что хоть сама Клава и не раскрывает всех деталей своей личной жизни, у него всё же есть подозрения.

"Я собираю слухи, и что-то в этих разговорах есть, но когда я спрашиваю её напрямую, она всегда отвечает уклончиво", — отметил продюсер, добавив, что Клава гармонично выглядит рядом с Масленниковым.

Что ждёт Клаву и Масленникова?

Пока звёзды хранят молчание, их поклонники строят теории, обсуждая каждый шаг этих двух ярких личностей. Будет ли это началом новых романтических отношений в шоу-бизнесе или же это было просто яркое и незабываемое выступление? Время покажет. Но одно можно сказать точно: интерес к жизни Клавы Коки и Димы Масленникова только растёт.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
