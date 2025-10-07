Волочкова моложе меня на девять лет, не верят: Елена Воробей поделилась секретами молодости

Известная юмористка и телеведущая Елена Воробей поделилась своими секретами сохранения молодости и внешнего вида, о которых она рассказала в интервью mk.ru. Журналисты обратили внимание на её новый образ и заметили на руке звезды татуировку, которая, как выяснилось, имеет особенное значение.

Фото: commons.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Елена Воробей

"Это против сглаза. Видите, там глаз. Вроде бы как неплохо действует. Ко мне только хорошие люди прибиваются в жизни, остальные — транзитом-транзитом, рикошетом-рикошетом", — пояснила Елена.

Также она с юмором прокомментировала комплименты, которые ей сделали по поводу её внешности.

"Когда талант вот-вот уйдет на пенсию, приходится подрабатывать внешностью", — пошутила Воробей.

Юмористка рассказала, что поддерживает отличную физическую форму благодаря регулярным занятиям спортом. Она посещает тренажёрный зал трижды в неделю, но, по её словам, иногда тренеры даже "выгоняют" её из зала. Когда сил после гастролей остаётся мало, Елена предпочитает кататься на велосипеде, что также помогает ей поддерживать активность.

Кроме того, Воробей внимательно следит за своим питанием. Её суточный рацион составляет не более двух тысяч калорий. Она призналась, что старается меньше есть, а её привычки в питании даже стали темой обсуждения в магазинах.