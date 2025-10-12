За словом в карман не полез: как Шаман отреагировал на колкость журналиста

Певец Шаман (настоящее имя — Ярослав Дронов) поставил на место журналиста в Казани.
Дронов попал в объективы камер репортеров столицы Татарстана. Артист и его избранница, глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина, прошлись перед журналистами в одинаковых бордовых нарядах.
Это подметил один из представителей СМИ, публикующий свои материалы под псевдонимом "неприятный Пилягин".
"У вас семейный лук сегодня?" — спросил журналист.
"Чеснок", — резко ответил артист.
Мизулина вопросы прессы вовсе проигнорировала.
Ранее журналист и шоумен Отар Кушанашвили эмоционально высказался в адрес Шамана, раскритиковав его публичное поведение и заявления, сделанные в рамках музыкального конкурса "Интервидение". Свою позицию Кушанашвили озвучил в авторской программе "Каково?".
По мнению телеведущего, артист не имел права отказываться от участия в соревновании и делать громкие заявления вроде: "Россия уже победила". Кушанашвили подчеркнул, что артист "пока ничего не достиг, кроме 62 пунктов в райдере". Он увидел в поведении певца снобизм.
