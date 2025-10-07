Юмор для подъездов: Алексей Панин* оскорбился из-за сравнения его с женой Макрона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:12
Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин* отреагировал на шутки по поводу его схожести с женой президента Франции Эммануэля Макрона. 

Актёр Алексей Панин
Фото: Инстаграм Алексея Панина by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актёр Алексей Панин

Звезда фильма "Жмурки" записал в социальных сетях видео, в котором заявил, что ему не кажутся смешными остроты про то, что он похож на первую леди Франции Брижит Макрон. 

Актёр уверен, что данную шутку придумал телеведущий Владимир Соловьёв. Он отметил, что подобный юмор походит для подъездов Нижневартовска или Южного Бутова. Он оговорился, что вовсе не хотел обидеть жителей этих населённых пунктов. 

Затронул он также скандал с собаками. Он призвал не верить в эти фальсификации, так как многократно объяснял, что его сознательно очернили. 

Ранее Панин* обвинил шоумена Максима Галкина** в том, что он не оставляет шансов заработать другим артистам с гастролями в Европе. Он призвал супруга певицы Аллы Пугачёвой остановиться и не отнимать хлеб у коллег.

* внесён в реестр иноагентов, а также в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга

** признан в РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
