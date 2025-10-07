Катя Гордон разоблачила Собчак после конфуза Самойловой: откуда стремление пролезть на все показы

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон увидела в поведении журналистки Ксении Собчак в Европе недолюбленность провинциалки.

Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон не прошла мимо репортажей Ксении Собчак из Европы, где она активно посещает модные показы.

"У Собчак с питерских времён какое-то …… стремление пролезть на все показы и обязательно уличить тех, кого не пустили", — написала Екатерина в своём Telegram-канале.

Она увидела в посте журналистки о блогере Оксане Самойловой хвастовство.

"Самойлову не пустили, а меня, пустили", — передразнила Собчак Гордон.

Юрист считает, что таким образом у Ксении проявляются комплексы девочки из Санкт-Петербурга, которая стремится выйти замуж за обеспеченного мужчину.

"Недолюбленность в каждом слове и проекте", — выразила своё мнение правозащитница.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова оказалась в центре неприятной истории во время Недели моды в Париже. То, что блогера не пустили на показ, подметила Ксения Собчак.