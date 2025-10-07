Катя Гордон разоблачила Собчак после конфуза Самойловой: откуда стремление пролезть на все показы

Юрист Екатерина Гордон увидела в поведении журналистки Ксении Собчак в Европе недолюбленность провинциалки.
Екатерина Гордон не прошла мимо репортажей Ксении Собчак из Европы, где она активно посещает модные показы.
"У Собчак с питерских времён какое-то …… стремление пролезть на все показы и обязательно уличить тех, кого не пустили", — написала Екатерина в своём Telegram-канале.
Она увидела в посте журналистки о блогере Оксане Самойловой хвастовство.
"Самойлову не пустили, а меня, пустили", — передразнила Собчак Гордон.
Юрист считает, что таким образом у Ксении проявляются комплексы девочки из Санкт-Петербурга, которая стремится выйти замуж за обеспеченного мужчину.
"Недолюбленность в каждом слове и проекте", — выразила своё мнение правозащитница.
Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова оказалась в центре неприятной истории во время Недели моды в Париже. То, что блогера не пустили на показ, подметила Ксения Собчак.
