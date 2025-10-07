Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Когда кошка — больше чем просто кошка: 5 преданных пород с собачьей душой
Ключи в руках, а в квартире чужие люди: как мошенники сдают одно жильё десятерым одновременно
Автомобилисты теряют тысячи рублей из-за одной ленивой привычки: как убить аккумулятор, даже не заметив
Октябрьский вызов для сборной России: Иран и Боливия проверят, на что способны наши футболисты
Музыкальный фронт против Мити Фомина: две компании пошли в атаку одновременно
Жирные у корней, сухие на концах: двойная жизнь волос, которую можно остановить
Зима близко? Озвучен неутешительный прогноз
15 лет ожидания: Бразилия и Саудовская Аравия подписали судьбоносный авиационный протокол
От грядки до вашей тарелки: проверенные способы работы с капустой, которые делают её настоящей находкой

Катя Гордон разоблачила Собчак после конфуза Самойловой: откуда стремление пролезть на все показы

1:07
Шоу-бизнес

Юрист Екатерина Гордон увидела в поведении журналистки Ксении Собчак в Европе недолюбленность провинциалки.

Юрист Екатерина Гордон
Фото: ВК-аккаунт Екатерина Гордон by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Юрист Екатерина Гордон

Екатерина Гордон не прошла мимо репортажей Ксении Собчак из Европы, где она активно посещает модные показы.

"У Собчак с питерских времён какое-то …… стремление пролезть на все показы и обязательно уличить тех, кого не пустили", — написала Екатерина в своём Telegram-канале.

Она увидела в посте журналистки о блогере Оксане Самойловой хвастовство.

"Самойлову не пустили, а меня, пустили", — передразнила Собчак Гордон.

Юрист считает, что таким образом у Ксении проявляются комплексы девочки из Санкт-Петербурга, которая стремится выйти замуж за обеспеченного мужчину.

"Недолюбленность в каждом слове и проекте", — выразила своё мнение правозащитница.

Ранее сообщалось, что Оксана Самойлова оказалась в центре неприятной истории во время Недели моды в Париже. То, что блогера не пустили на показ, подметила Ксения Собчак.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Садоводство, цветоводство
Чеснок не прощает промахов: четыре осенние ошибки оставят грядку пустой весной
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Садоводство, цветоводство
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Популярное
Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки

Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.

Кайману — смерть, ягуару — стыд: милый зверь, который ломает пищевую цепочку Амазонки
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Инопланетянин на пляже: море выбросило создание, похожее на фантазию — словно драгоценный металл
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Сделайте это — и кот начнёт вас обожать: 10 слагаемых формулы кошачьего счастья
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Куры на стероидах: во Вьетнаме растят птиц с ногами, как у слонов, и продают их дороже айфона
Птица, которая ест змей живьём: редкий хищник кормит детёнышей тем, к чему другие боятся приблизиться
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Титанобоа как живой термометр: гигантская змея весом с тонну раскрыла тайну древнего климата
Последние материалы
Экономия начинается с колёс: как одна деталь превращает авто в прожорливого монстра
Авиакомпании ставят на роскошь: как три гиганта меняют правила игры для пассажиров
Древний Китай раскрыл тёмную сторону цивилизации: археологи нашли мастерскую по обработке человеческих костей
Запретный плод: почему живописные цветы на балконе могут обернуться штрафом
Элегантность вне времени: как подружить синий и коричневый в своем осеннем гардеробе
Электричество за 1000 евро: как новая система котировок ударила по Прибалтике
Катя Гордон разоблачила Собчак после конфуза Самойловой: откуда стремление пролезть на все показы
Чехол может убить ваш мотоцикл: главные ошибки зимнего хранения
Куст забывает, что он красавец: правильная обрезка розмарина творит чудеса омоложения
Они видят то, что скрыто от человека: как кошки на самом деле защищают дом от невидимой угрозы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.