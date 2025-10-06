Рэпер Макан раскрывает правду о задержании: откровенное признание музыканта

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Макан отреагировал на новости о том, что его задержали для принудительной отправили в ряды российской армии. Служить артисту всё же придётся.

Фото: ВК-аккаунт рэпера Макана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рэпер Макан

23-летний исполнитель рэп-музыки (настоящее имя — Андрей Косолапов) сообщил, что отправляется на службу в армию — соответствующую новость он поделился в своих социальных сетях.

"Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате, получил повестку", — объяснил музыкант подписчикам.

А доказательство своих слов Макак опубликовал фото в столичном военкомате.

Ранее в СМИ появлялась информация о его задержании и якобы доставлении в военкомат под конвоем.

По данным источников, у музыканта ранее было шесть неявок по повестке. Следующая могла бы привести к возбуждению уголовного дела.

Ранее общественный активист Виталий Бородин объяснил, почему нужно пресечь деятельность в России рэпера Макана