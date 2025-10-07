Жуткое совпадение: как Игорь Тальков повторил судьбу своего персонажа в кино

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Певец Игорь Тальков незадолго до смерти сыграл в пророческом фильме, в котором персонаж умирает также, как и артист. Представляет вашему вниманию фильмы, в которых снялся исполнитель хита "Я вернусь". 

Певец Игорь Тальков
Фото: Фан-аккаунт Игоря Талькова ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Игорь Тальков

6 октября исполняется 34 года со дня гибели Игоря Талькова. Для многих он навсегда останется символом своего поколения — музыкантом, чьи песни стали голосом эпохи. Однако не все знают, что Тальков успел проявить себя и в кино. На экране он появлялся в самых разных образах: от благородного князя до харизматичного преступника и даже в роли самого себя. Вспомним три почти забытые картины с его участием.

Охота на сутенёра (1990)

В ролях: Андрей Соколов, Игорь Верник, Вера Сотникова, Татьяна Догилева, Игорь Тальков. Оценка на Кинопоиске: 6.0

Москва конца 1980-х годов. Несколько воров совершают налёт на квартиру директора рынка, и подозрение падает на сутенёра по имени Стас. Чтобы выбить из него деньги, нанимают банду отморозков.

Фильм выглядит как мозаичная зарисовка того времени — смесь криминала, абсурда и музыкальных вставок с выступлениями Талькова, который появляется в картине в камео. Работа запомнилась тем, что, в отличие от большинства фильмов конца перестройки, в ней практически нет ни одного положительного героя.

Царь Иван Грозный (1991)

В ролях: Кахи Кавсадзе, Игорь Тальков, Лариса Шахворостова, Станислав Любшин. Оценка на Кинопоиске: 6.7

Фильм, основанный на романе Алексея Толстого "Князь Серебряный", получился насыщенным — здесь и придворные интриги, и страсти, и противостояние сильных личностей. Игорю Талькову досталась роль князя Серебряного — гордого, благородного, но редкого гостя на экране.

По слухам, артист покинул съёмки после конфликта с продюсером, и потому его персонаж появляется в фильме нечасто. Позднее, по данным "Википедии", Тальков говорил, что картину "превратили в порнографию", и, вероятно, был недалёк от истины: историческая драма внезапно превращается в сумбурный костюмный боевик с эротическими сценами. Тем не менее увидеть Талькова в столь необычном амплуа — редкая возможность для поклонников его творчества.

За последней чертой (1991)

В ролях: Евгений Сидихин, Игорь Тальков, Георгий Айвазов
Оценка на Кинопоиске: 7.9

Персонаж Талькова — главарь преступной группировки Гарик — совсем не похож на типичного злодея. Он умен, харизматичен и даже располагает к себе, хотя живёт в мире, где понятия морали давно утратили значение.

Картина рассказывает историю бывшего боксёра, выброшенного из спорта, который оказывается втянут в криминальные разборки и постепенно переходит ту самую "черту", где добро и зло теряют границы. Фильм стал своеобразным символом времени — жёсткого, противоречивого и полного внутренней энергии.

"Талькова восхитительная музыка звучит на протяжении всего фильма, а у многих зрителей весь фильм ассоциируется с песней "Летний дождь"," — отмечает в своей рецензии кинокритик под ником moscvitsova.

Самое жуткое совпадение: сцену гибели Гарика, по данным "Кинопоиска", снимали 6 октября 1990 года — ровно за год до трагической смерти самого Талькова. Его персонаж умирает от огнестрельного ранения — и спустя год судьба повторит этот финал почти дословно.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
