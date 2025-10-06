Роскошь и дорогие подарки: как Давид Манукян изменил жизнь Мари Краймбрери

Певица Мари Краймбрери впервые подробно рассказала о своих отношениях с блогером Давидом Манукяном.

Фото: ВК-аккаунт Мари Краймбрери by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Давид Манукян и певица Мари Краймбрери

Исполнительница хита "Океан" в беседе с журналисткой Надеждой Стрелец отметила, что Дава всегда окружает её вниманием и заботой. По словам певицы, он дарит ей дорогие подарки и полностью берёт на себя расходы во время их отдыха — в их паре никогда не было разговоров о том, чтобы делить что-либо пополам.

Краймбрери призналась, что все предметы роскоши, появившиеся в её жизни, связаны именно с Давидом. До знакомства с ним у неё не было ни дорогих часов, ни брендовых вещей — хотя раньше она могла покупать их только в качестве подарков для других. Именно Дава стал первым мужчиной, который подарил ей по-настоящему ценные вещи и приучил к роскоши.

Певица также отметила, что всегда стремилась найти человека, рядом с которым сможет оставаться сильной, но именно её муж помог ей обрести внутреннюю лёгкость. По признанию Мари, находясь рядом с Давидом, она чувствует себя спокойнее и может позволить себе отказаться от "мужских" черт характера — благодаря его поддержке, поступкам и отношению.

