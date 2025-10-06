Обычный автомобиль — необычная реакция: почему продажа машины Галкина* разозлила Бородина

Когда публичные личности, признанные иностранными агентами, совершают сделки с крупным имуществом, общество немедленно реагирует. Так произошло и в случае с продажей автомобиля, который принадлежал Максиму Галкину* (признан иноагентом на территории РФ). На этот раз внимание к сделке привлёк глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, предложивший ужесточить контроль над подобными операциями.
Сообщение о продаже Bentley 2000 года выпуска появилось в открытых источниках в начале октября. По оценкам экспертов рынка, автомобиль мог стоить до 10,5 млн рублей — сумма, сравнимая со стоимостью новой представительской модели. Для рынка подержанных машин это немалые деньги, особенно если речь идёт о машине, которая давно не выпускается.
Виталий Бородин считает, что подобные сделки не должны проходить без внимания государственных органов. По его словам, речь идёт не о конкретной личности, а о принципиальной необходимости контроля финансовых операций тех, кто имеет статус иностранного агента.
"На Bentley нужно было сразу наложить арест и заблокировать сделку. Для таких продаж должен быть создан специальный счёт с полной отчетностью о каждом рубле", — заявил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин в личном блоге.
Речь идёт не просто о продаже автомобиля, а о финансовых потоках, которые, по мнению общественников, могут уходить за рубеж. Бородин подчеркнул, что подобные случаи требуют внимания не только налоговых и антикоррупционных структур, но и законодателей.
"А лучше вообще запретить иностранным агентам любые сделки с имуществом в России — мы должны перекрыть финансовые потоки всем предателям. Ни копейки из России этим изменникам!", — добавил он.
Слова вызвали активное обсуждение — часть пользователей поддержала идею ужесточения, другие сочли её чрезмерной.
Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.