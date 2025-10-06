Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ремонт перед разводом: что будет с домом шеф-повара Ивлева, который он с женой обустраивал для семьи

Константин Ивлев и Валерия Куденкова объявили о разводе вскоре после завершения масштабного ремонта в их общем доме.

Новость о расставании прозвучала всего через несколько дней после того, как шеф-повар с гордостью демонстрировал прессе результаты переустройства семейного гнезда.

"Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу", — написала Куденкова в соцсетях.

При этом она отказалась от дальнейших комментариев по поводу расставания.

Особую пикантность ситуации придаёт то, что буквально накануне Ивлев подробно рассказывал о продуманном до мелочей ремонте. В доме были созданы специальные комнаты для его дочерей — Маруси и Ники, оборудована просторная игровая зона и бассейн. Для самой Валерии обустроили отдельную спа-зону в спокойных тонах.

Теперь судьба недавно отремонтированного особняка остаётся под вопросом. По данным источников, пара инвестировала значительные средства в создание идеального семейного пространства, которое использовалось совсем недолго. Поклонники гадают, кому из супругов достанется дом после развода.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
