Ремонт перед разводом: что будет с домом шеф-повара Ивлева, который он с женой обустраивал для семьи

Константин Ивлев и Валерия Куденкова объявили о разводе вскоре после завершения масштабного ремонта в их общем доме.

Фото: commons.wikimedia.org by Эдуард Спрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Константин Ивлев

Новость о расставании прозвучала всего через несколько дней после того, как шеф-повар с гордостью демонстрировал прессе результаты переустройства семейного гнезда.

"Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу", — написала Куденкова в соцсетях.

При этом она отказалась от дальнейших комментариев по поводу расставания.

Особую пикантность ситуации придаёт то, что буквально накануне Ивлев подробно рассказывал о продуманном до мелочей ремонте. В доме были созданы специальные комнаты для его дочерей — Маруси и Ники, оборудована просторная игровая зона и бассейн. Для самой Валерии обустроили отдельную спа-зону в спокойных тонах.

Теперь судьба недавно отремонтированного особняка остаётся под вопросом. По данным источников, пара инвестировала значительные средства в создание идеального семейного пространства, которое использовалось совсем недолго. Поклонники гадают, кому из супругов достанется дом после развода.