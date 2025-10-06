Шаман в окружении пяти телохранителей: реакция Сети и сравнения с Тимати

Певец Ярослав Дронов, известный как Шаман, появился в сопровождении пяти телохранителей после выступления.

Фото: commons.wikimedia.org by Кабанданиш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаман на VK-Фест

На видео, опубликованном Telegram-каналом "Не Малахов", охранники плотным кольцом окружали исполнителя хита "Встанем". При этом сам Дронов продолжал общаться с поклонниками и раздавать автографы.

Пользователи Сети обратили внимание на количество сопровождающих.

"Сколько суеты и пафоса", — прокомментировали зрители ролика.

Некоторые провели параллели с подходом к безопасности рэпера Тимати.

Ранее Шаман принял участие в "Интервидении", представляя Россию. Артист отказался от борьбы за первое место, отметив, что страна уже и так победила.