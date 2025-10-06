Прохор Шаляпин ответил на обвинения в оскорблении ребёнка: шутка о грузчике вызвала резонанс

Певец Прохор Шаляпин прокомментировал ситуацию с шуткой в адрес ребёнка на шоу "Дети против". Поводом для обсуждения стал ответ артиста на вопрос мальчика о работе грузчиком.
Шаляпин отметил, что не находит причин для оправданий. По его словам, участие в юмористической программе предполагает шуточный формат общения.
"С каких пор быть грузчиком стало унижением для кого-либо из нас? Я не вижу в этом никакого унижения", — цитирует певца "Москва 24".
Артист подчеркнул, что внимательно следил за своим поведением во время съёмок. Он также выразил недоумение относительно критики в свой адрес, предположив, что она транслирует предвзятое отношение к профессии грузчика.
