Алексей Воробьёв и Аида Гарифуллина умилили публику признанием любви: что они сказали друг другу

Певец Алексей Воробьёв и оперная дива Аида Гарифуллина публично признались друг другу в любви.
Артист опубликовал в социальных сетях фото с супругой.
"Счастье — это обнимать тебя в лучах рассвета, и держать тебя за руку в лучах софитов меньше", — написал под снимками Алексей.
Аида Гарифуллина не осталась в долгу и трогательно ответила мужу.
"Ты моя любовь и моя радость", — обратилась к супругу певица.
Воробьёв и Гарифуллина — знаменитая пара, ставшая ведущими музыкального конкурса "Интервидение-2025".
История их отношений началась на съёмочной площадке третьего сезона телепроекта "Фантастика" в 2024 году. Тогда Аида участвовала в шоу как артистка, а Алексей входил в состав жюри, оценивая выступления участников.
В апреле 2025 года СМИ активно обсуждали новость о том, что артисты официально зарегистрировали свои отношения. Торжественная церемония прошла в Грибоедовском ЗАГСе столицы без лишнего внимания прессы.
Летом пара перестала скрывать свой союз и стала вместе появляться на светских мероприятиях. В эфире программы "Ты не поверишь!" на телеканале НТВ Воробьёв впервые открыто заявил о том, что женат, и признался в искренних чувствах к жене.
Известно, что у Гарифуллиной есть дочь Оливия, которой в 2025 году исполнилось девять лет. Девочка родилась в предыдущих отношениях певицы.
Гигантская выдра – не просто милое животное. Этот хищник показывает, как сила команды и интеллект делают её объектом страха в Амазонке.