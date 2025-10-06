Зачем Самойлова сбежала в Париж? Инсайдеры намекают на развод с Джиганом

Журналистка Мадонна Мур распространила заявление о кризисе в браке Джигана и Оксаны Самойловой.

В своём Telegram-канале она указала на серьёзные проблемы в отношениях звёздной пары.

"Фэшн-активность Оксаны Самойловой неспроста. Говорят, у неё в этот раз серьёзный разлад с мужем", — отметила Мур.

По её данным, супруги находятся на грани развода, хотя официальных комментариев от пары не поступало.

В настоящее время Самойлова находится в Париже на Неделе моды, тогда как Джиган остался в Москве с детьми.

Отмечается, что пара перестала появляться вместе на публике и в социальных сетях. Ранее сообщалось об отсутствии совместных проектов у супругов в течение последних месяцев.