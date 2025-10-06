Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не нужна забота и жалость: американская звезда Бритни Спирс упала с лестницы
Гречка вместо аптечки: как простая крупа помогает сбросить вес до 12 кг и очистить тело
Потолок заплакал — квартира утонула: одна ошибка в первые минуты оставит вас без денег и ремонта
Слепая зона — главный враг водителя: как избавиться от неё за 5 минут
Туристы делятся схемой, которая превращает дорогой отпуск в бюджетный квест
Америка нашла сокровище под ногами: в недрах Арканзаса скрыто белое золото будущего
Птицы в пролёте: доброта к голубям в Москве может обернуться штрафом
Глен Пауэлл раскрыл свои кинопредпочтения: какие четыре фильма вдохновляют звезду Топ Ган: Мэверик
Судьба Земли изменилась в один миг: история удара, подарившего океаны и атмосферу

Зачем Самойлова сбежала в Париж? Инсайдеры намекают на развод с Джиганом

0:48
Шоу-бизнес

Журналистка Мадонна Мур распространила заявление о кризисе в браке Джигана и Оксаны Самойловой.

Джиган
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Гоманков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Джиган

В своём Telegram-канале она указала на серьёзные проблемы в отношениях звёздной пары.

"Фэшн-активность Оксаны Самойловой неспроста. Говорят, у неё в этот раз серьёзный разлад с мужем", — отметила Мур.

По её данным, супруги находятся на грани развода, хотя официальных комментариев от пары не поступало.

В настоящее время Самойлова находится в Париже на Неделе моды, тогда как Джиган остался в Москве с детьми.

Отмечается, что пара перестала появляться вместе на публике и в социальных сетях. Ранее сообщалось об отсутствии совместных проектов у супругов в течение последних месяцев.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Авто
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Секрет безупречности Амаль Клуни: в её рационе — суперфуд, работающий на уровне клеток
Собчак о скандале с Оксаной Самойловой в Париже: почему не пустили на Неделю моды
Спать днем или терпеть до ночи? Как сохранить здоровье и не нарушить режим сна
Манго дарит витамины и проблемы: почему идеальный плод может подвести
Отставка, которой не ждали: Спартак теряет руководителя, изменившего клуб изнутри
Новички делают эту ошибку — и рискуют поясницей: как правильно выполнять рывок гири
Микробы, зола и немного хитрости: как осенью превратить старую теплицу в чистую лабораторию урожая
Беспилотники над Мюнхеном превратились в оружие нервов: в Германии заговорили о гибридной войне
Туалет взорвётся чистотой: один шарик превращает скучную уборку в удовольствие
Закулисная хитрость фермеров: как новая разработка превращает опасные отработки масла в источник прибыли
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.