Мультфильмы — вред или польза: Мария Погребняк рассказала, от чего оберегает сына

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк объяснила, почему не хочет включать годовалому сыну Владимиру мультфильмы.

Блогер Мария Погребняк с сыном
Фото: ВК-аккаунт Марии Погребняк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Мария Погребняк с сыном

Многодетная мать отметила, что сейчас мальчик дважды в неделю посещает занятия в школе раннего развития. Он занимается по системе Монтессори как вместе с другими детьми, так и индивидуально с педагогом.

Блогер поделилась, что ей часто пишут другие мамы о том, что детям полезно включать развивающие мультфильмы для стимулирования речи. Однако Мария подчеркнула, что сама не сторонница частого просмотра мультиков.

По её словам, даже развивающие мультфильмы являются пассивным способом восприятия информации, который не способствует развитию речи, а напротив — может её замедлять. При этом чрезмерное время перед экраном перегружает центральную нервную систему малыша и формирует клиповое мышление.

"Вы можете замечать, что ребёнок, который часто смотрит мультики, не способен удерживать своё внимание и концентрироваться на других занятиях, будь то чтение книг, занятия по карточкам или простые игры с мамой и папой", — объяснила она.

Мария также подчеркнула, что быть осторожнее с мультфильмами ей рекомендовали не только невролог, но и офтальмолог. Особо важно, по её мнению, исключить просмотр на смартфонах и планшетах.

Ранее отправившая годовалого сына на обучение Погребняк ответила на обвинения подписчиков.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
