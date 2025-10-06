Маленькая дочь Анастасии Заворотнюк впечатляет: новые фото Милы покорили сеть

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:53
Шоу-бизнес

В Сети обсуждают новые фотографии дочери актрисы Анастасии Заворотнюк и фигуриста Петра Чернышева.

Блогер Анна Заворотнюк с сестрой
Фото: Телеграм-канал Анны Заворотнюк by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Анна Заворотнюк с сестрой

В интернете появились свежие фотографии дочери покойной Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышёва. Снимком шестилетней Милы поделилась её старшая сестра Анна.

Она рассказала, что недавно вместе с Милой и их братом Майклом они побывали в парке аттракционов. С ними также был 54-летний Пётр Чернышев. Дети катались на каруселях и сделали памятное фото. Кроме того, Мила посетила детский салон маникюра.

В своём Telegram-канале 29-летняя Анна поделилась подробностями о младшей сестре:

"Мила сейчас в каком-то особенно смешном и чудесном периоде. Полностью сама одевается, экспериментирует. В этот раз надела себе "митенки"… из рукавов, которые отрезала от какого-то платья. Ходит теперь в них гордо, как будто так и задумано! В общем, креатив на максималках", — написала она.

Подписчики Анны в комментариях отметили, как изменилась Мила внешне:

"Милочка растёт красавицей, вся в сестру и в мамочку";

"Милочек моделька";

"Мила сильно похожа на папу", — пишут фолловеры.

Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв стали родителями в 2018 году. Мила стала первенцем для фигуриста. Чернышёв находился рядом с супругой до самой её смерти в мае 2024 года. Напомним, актрисы не стало в 53 года после долгой борьбы с онкологическим заболеванием. До недавнего времени семья старалась как можно реже показывать девочку публике. В этом году Мила пошла в первый класс.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
