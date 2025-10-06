Музыкальный фронт против Мити Фомина: две компании пошли в атаку одновременно

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:56
Шоу-бизнес

Певец Митя Фомин оказался в центре судебных разбирательств: сразу две музыкальные компании требуют от него компенсацию за нарушение исключительных прав. Информацию об этом опубликовало издание "Страсти".

Митя Фомин
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Митя Фомин

Согласно данным картотеки Арбитражного суда, одна из компаний — "Национальное музыкальное издательство" — оценила сумму претензий в 400 тысяч рублей. Эта организация специализируется на юридическом сопровождении авторов и защите их произведений. Вторая компания — "Первое музыкальное издательство", занимающееся продвижением и поддержкой артистов, — требует ещё 150 тысяч рублей. В совокупности исковые требования достигают 550 тысяч.

О каком именно музыкальном произведении идёт речь, в материалах дела не уточняется. Однако известно, что обе компании заявили о нарушении исключительных прав — то есть прав, связанных с использованием музыки без согласия правообладателя.

Подобные споры между артистами и издателями встречаются нередко. В основе большинства подобных дел лежит вопрос авторских и смежных прав: использование композиции в клипах, на концертах или в рекламных роликах требует письменного разрешения. Даже если автор исполняет собственную песню, но она принадлежит лейблу, формально это может считаться нарушением.

Юристы напоминают, что ответственность за использование музыки без лицензии предусмотрена не только для исполнителей, но и для площадок, которые транслируют их творчество, будь то клуб, телеканал или онлайн-платформа. Размер компенсации в таких делах может варьироваться от нескольких десятков тысяч до миллионов рублей в зависимости от популярности композиции и масштаба распространения.

