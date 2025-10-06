Не нужна забота и жалость: американская звезда Бритни Спирс упала с лестницы

Певица Бритни Спирс недавно рассказала о неприятном происшествии — она упала с лестницы, однако это не остановило её — она продолжает радовать публику танцами.
Американская поп-звезда объяснила, какие цели по самосовершенствованию она ставит перед собой. Бритни проявила себя религиозной женщиной и отметила, что уповает в своей жизни на Бога.
"Вот так я выражаю себя и молюсь через искусство. Отец, сущий на небесах… Я здесь не для заботы или жалости, я просто хочу быть хорошей женщиной и быть лучше", — призналась артистка.
Бритни призналась, что с ней произошёл опасный инцидент, который, возможно, обострил её набожность.
"Я упала с лестницы у друга дома. Это было ужасно. Не уверена, что это перелом… Спасибо тебе, Господи!" — обратилась ко Творцу знаменитость.
Несмотря на падение, певица сохраняет оптимизм и продолжает делиться с поклонниками своей энергией и позитивным настроем.
Ранее Бритни Спирс неожиданно продемонстрировала домашний беспорядок в новом видео для 40 миллионов подписчиков.
