Меган Маркл снова отличилась: Ксения Собчак объяснила дерзкий поступок жены принца Гарри

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о скандальном поступке супруги принца Гарри Меган Маркл.

Герцогиня Сассекская опубликовала в сторис запрещённой соцсети видео, где она едет в лимузине с поднятыми вверх ногами мимо парижского туннеля, в котором в 1997 году погибла принцесса Диана.

Собчак уточнила, что на кадрах Маркл проезжает мост Александра III и Мост Инвалидов; следующий мост через Сену — это мост Альма, расположенный рядом с туннелем Альма, где и случилась трагедия.

Интернет-конспирологи увидели в этом зловещее зловещее послание принцу Уильяму, не желающему мириться с братом Гарри и остальными членами королевской семьи.

Ксения не считает, что в данном эпизоде следует искать тайный смысл.

"Ничего зловещего здесь не вижу, считаю это обычной глупостью и очередным пиар-провалом", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, почему принц Гарри ищет примирения с отцом, королём Карлом III.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
