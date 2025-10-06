Меган Маркл снова отличилась: Ксения Собчак объяснила дерзкий поступок жены принца Гарри

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак высказалась о скандальном поступке супруги принца Гарри Меган Маркл.
Герцогиня Сассекская опубликовала в сторис запрещённой соцсети видео, где она едет в лимузине с поднятыми вверх ногами мимо парижского туннеля, в котором в 1997 году погибла принцесса Диана.
Собчак уточнила, что на кадрах Маркл проезжает мост Александра III и Мост Инвалидов; следующий мост через Сену — это мост Альма, расположенный рядом с туннелем Альма, где и случилась трагедия.
Интернет-конспирологи увидели в этом зловещее зловещее послание принцу Уильяму, не желающему мириться с братом Гарри и остальными членами королевской семьи.
Ксения не считает, что в данном эпизоде следует искать тайный смысл.
"Ничего зловещего здесь не вижу, считаю это обычной глупостью и очередным пиар-провалом", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, почему принц Гарри ищет примирения с отцом, королём Карлом III.
Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.