Мария Погребняк развеяла популярный миф: могут ли малыши манипулировать родителями

Блогер и многодетная мама Мария Погребняк развеяла распространённый миф о детских капризах и истериках.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мальчик закрыл лицо руками

Звезда интернета отметила, что часто слышит от посторонних людей, а порой даже от других мам, мнение о том, что ребёнок плачет или капризничает якобы для того, чтобы манипулировать взрослыми, хотя на самом деле его ничего не тревожит.

По словам Марии, это невозможно до шести лет: отдел мозга, который отвечает за планирование и манипуляцию, в этом возрасте ещё только формируется.

"Ребёнок не строит коварные планы. Его истерика — это эмоции, с которыми он не может справиться", — пояснила она в своём Telegram-канале.

Блогер подчеркнула, что капризами и истериками ребёнок вовсе не манипулирует, а пытается общаться. Он попросту хочет сказать: "Я не справляюсь, мне нужна помощь".

По мнению Погребняк, взрослым важно не игнорировать такие проявления, а сменить гнев на понимание, поддержать ребёнка, обнять и успокоить его.

