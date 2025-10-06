Особый пункт брачного договора: за что Николь Кидман могут обязать выплатить экс-мужу 10 млн долларов

Блогер Мария Погребняк прокомментировала необычные условия брачного контракта голливудской актрисы Николь Кидман и певца Кита Урбана.

Фото: Фан-аккаунт Николь Кидман ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан

Она отметила, что это наглядный пример того, что не только женщины могут быть предусмотрительными и стремиться защитить свои интересы при разводе.

Как выяснилось, ещё много лет назад знаменитые супруги включили в брачный договор особый пункт: если развод станет следствием употребления запрещённых веществ или алкоголя, Урбан не получит никаких выплат.

Однако если семья распадётся по иной причине, Николь обязана будет выплачивать ему по 600 тысяч долларов за каждый год, проведённый в трезвости. По подсчётам, при разводе Кидман может выплатить супругу около 10 миллионов долларов.

"И кто теперь скажет, что только женщины продуманные и хотят после развода несчастных мужчин без штанов оставить?" — написала Мария в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Кидман подала на развод с Урбаном после 19 лет совместной жизни.