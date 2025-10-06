Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ремонт перед разводом: что будет с домом шеф-повара Ивлева, который он с женой обустраивал для семьи
Кредитный аппетит бизнеса: какие секторы экономики России будут расти благодаря займам
Самойлова намекнула на семейные проблемы: почему публикация в блоге вызвала вопросы к Джигану
Осень на вкус: как виноград превращается в счастье, энергию и возможность приготовить идеальные блюда
Фильтр под адреналином: почему гоночные моторы не выжили бы со стандартным маслом
Кредит на уверенность: почему для одних ипотека — кабала, а для других — билет в свободу
Земля дышит, как после дождя: один трюк с сидератами превращает грядки в чернозём
Откровения обманутой жены: Елена Товстик объяснила, почему союз её бывшего и Полины Дибровой обречён
Пока все ждут скидок, цены растут: ловушка осеннего отдыха, в которую попадают даже опытные туристы

Особый пункт брачного договора: за что Николь Кидман могут обязать выплатить экс-мужу 10 млн долларов

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк прокомментировала необычные условия брачного контракта голливудской актрисы Николь Кидман и певца Кита Урбана.

Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан
Фото: Фан-аккаунт Николь Кидман ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Николь Кидман и певец Кит Урбан

Она отметила, что это наглядный пример того, что не только женщины могут быть предусмотрительными и стремиться защитить свои интересы при разводе.

Как выяснилось, ещё много лет назад знаменитые супруги включили в брачный договор особый пункт: если развод станет следствием употребления запрещённых веществ или алкоголя, Урбан не получит никаких выплат.

Однако если семья распадётся по иной причине, Николь обязана будет выплачивать ему по 600 тысяч долларов за каждый год, проведённый в трезвости. По подсчётам, при разводе Кидман может выплатить супругу около 10 миллионов долларов.

"И кто теперь скажет, что только женщины продуманные и хотят после развода несчастных мужчин без штанов оставить?" — написала Мария в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Кидман подала на развод с Урбаном после 19 лет совместной жизни.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Домашние животные
Тень океана длиной в миллионы лет: ночной охотник, который не меняется со времён мезозоя
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Еда и рецепты
Шарлотка отдыхает: новый фаворит осени — десерт, где яблоки играют главную роль
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Домашние животные
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Забытый проект: почему ГАЗ-34 не стал армейским грузовиком Сергей Милешкин Алмазы, которых не было: даже ювелир Тиффани не понял, что его обвели вокруг пальца Игорь Буккер Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Опавшие листья — больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последние материалы
Холод не пройдёт: простая схема утепления балкона, после которой даже зимой можно пить кофе у окна
Билет за 8000 евро оказался фальшивкой: позорный инцидент с Самойловой в Париже
Суперконтинент рухнул — и Земля расцвела металлами: как катастрофа породила будущие сокровища
Френч трещит по швам: старый маникюр больше не в моде — вот что носят звёзды
Археологи вскрыли тайну Трои: город оказался древнее, богаче и космополитичнее, чем предполагали
Цветочный ледниковый период: какие гортензии выживут под снегом, а какие — нет
Монстр без зубов, но с аппетитом: инвазивный моллюск превращает Волгу в болото
Зима близко: Европа рискует остаться без газа из-за низкой заполненности хранилищ
Рэпер Макан раскрывает правду о задержании: откровенное признание музыканта
Шаман в окружении пяти телохранителей: реакция Сети и сравнения с Тимати
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.