Откровения обманутой жены: Елена Товстик объяснила, почему союз её бывшего и Полины Дибровой обречён

2:16
Шоу-бизнес

Многодетная мать Елена Товстик откровенно рассказала о блогере Полине Дибровой и её материальных намерениях.

Бизнесмен Роман Товстик с женой Еленой Товстик
Фото: Вк-аккаунт Елены Товстик by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бизнесмен Роман Товстик с женой Еленой Товстик

Экс-супруга бизнесмена Романа Товстика вновь высказалась по поводу скандальной истории. Ранее она уже дала несколько резонансных интервью, в которых представила бывшую супругу Дмитрия Диброва как женщину-разлучницу, идущую по головам других людей. На этот раз Товстик откровенно поделилась своим мнением с пластическим хирургом Максимом Иванчуком, который недавно сделал Елене операцию по замене лопнувшего грудного импланта.

"У меня шестеро детей, младшему сыну исполнился годик. В моей жизни произошел развод на всю страну. Роман мне вообще такой сценарий говорит: я вот решил год пожить с другой женщиной", — откровенно рассказала Елена.

Кроме того, Товстик вновь нелестно высказалась о Дибровой, дав понять, что та выбрала предпринимателя исключительно ради материальной выгоды.

"Вот эта нынешняя дама, она чисто про деньги. Пришла на всё готовое к одному, ко второму пришла на всё готовое. Я пришла в нищету, вкладывала в своего мужа свою энергию, была его опорой", — объяснила Елена.

Женщина уверена, что брак бизнесмена Товстика и Дибровой обречён на крах.

"Они 100% не будут вместе. Потому что он привык получать энергию, а тут у него будут забирать её", — выразила своё мнение многодетная мать.

Что касается Полины, то долгое время она хранила молчание относительно этой истории. Однако недавно мама троих сыновей всё же дала большое интервью журналистке Лауре Джугелии, подчеркнув, что уже много лет не общалась с Еленой и желает ей только добра.

Что касается отношений с Товстиком, блогер предпочитает не углубляться в детали, но категорически опровергает слухи о том, что миллиардер купил ей особняк стоимостью 141 миллион рублей. 

Ранее блогер Мария Погребняк посочувствовала обманутой юристу Екатерине Гордон, которой Товстик отплатила чёрной неблагодарностью.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
