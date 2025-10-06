Станислав Садальский в шоке: стартует снос Дома кино – что построят на его месте

Актёр Станислав Садальский отметил, что в Москве уже начался снос Центрального Дома кино у Белорусского вокзала, на месте которого планируется возведение огромного небоскрёба. Он выразил сожаление по поводу стремительного уродования облика столицы.

Снос здания

По мнению артиста, даже самые красивые малоэтажные дома и уютные московские кварталы начинают казаться скромными и жалкими рядом с недавно возведёнными гигантскими строениями.

Сравнивая ситуацию с Санкт-Петербургом, актёр отметил, что там после протестов горожан и вмешательства ЮНЕСКО строительство огромного небоскрёба "Охта-центр" было перенесено из центрального района на десять километров дальше, в Лахту.

Садальский не скрывает своего недоумения: ему интересно, что руководило архитекторами при создании подобных проектов, и, особенно, кто утвердил такие решения.

Он также упомянул, что его коллега Яна Поплавская не хочет выяснять и озвучивать авторов спорных архитектурных решений.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" отметил, что вместо отстаивания архитектурной самобытности столицы медийные фигуры "прицепились" к певице Алле Пугачёвой и покойному режиссёру Римусу Туминусу.

