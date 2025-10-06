По пути знаменитого деда: как дети Дениса Клявера покоряют творческие вершины

Наследники певца Дениса Клявера прокладывают себе творческую дорогу, чем удивляют знаменитого отца.

Фото: ВК-аккаунт Дениса Клявера by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Денис Клявер

В семье экс-участника группы "Чай вдвоём" начинается новый этап: его дети уверенно развивают свои творческие направления, при этом не повторяя музыкальный путь известного отца.

Как сообщает Teleprogramma, старший сын артиста Тимофей окончил театральную академию (курс Льва Додина) и теперь работает в Московском Губернском театре, постепенно вливаясь в коллектив и осваивая сцену под руководством Сергея Безрукова.

Для Клявера это стало предметом гордости, ведь сын решил продолжить актёрскую династию своей семьи. Напомним, дедушка юного артиста Илья Олейников был не только актёром, но и одним из авторов легендарной программы "Городок".

Тимофей уже начал участвовать в постановках, где ценят не только работу на сцене, но и активность в социальных сетях и кинопроектах. В отличие от многих других театров, здесь артисты могут пробовать себя и в кино, что открывает молодому актёру дополнительные возможности. У молодого человека уже появились первые предложения по участию в кастингах, однако детали пока остаются секретом — отец предпочитает не раскрывать их, предоставляя сыну самому делиться успехами с публикой.

Дочь певца Эвелин также увлечена творческой профессией. Она осваивает режиссуру в области анимации, занимается графическим дизайном и рисует. Несмотря на природные музыкальные способности детей, никто из них не стремится к сцене в привычном для семьи понимании. Каждый ищет собственный путь, выбирая новые формы самовыражения.

Клявер подчеркивает, что не намерен ограничивать наследников в выборе и не экономит на их развитии. Для него важно, чтобы каждый был самостоятельным и мог принимать решения без давления со стороны родителей.

"Я горжусь их независимостью и тем, как они справляются с вызовами, которые ставит перед ними жизнь", — цитирует слова артиста Петербург2.

