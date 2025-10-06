Неожиданный поворот: как Дима Билан и Фёдор Конюхов договорились о совместной экспедиции

1:04 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов пригласил певца Диму Билана в совместную экспедицию.

Фото: Инстаграм Димы Билана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Дима Билан и путешественник Фёдор Конюхов

Артист рассказал, что накануне во время перелёта в Калининград совершенно неожиданно встретил в самолёте легендарного путешественника Фёдора Конюхова — того самого человека, который пересёк Атлантический океан на вёсельной лодке и покорил "Семь вершин" планеты.

Дима отметил, что Фёдор является первым в мире исследователем, достигшим сразу пяти полюсов Земли: Северного и Южного, Полюса относительной недоступности в Арктике, вершины Эвереста — как полюса высоты, и мыса Горн — так называемого полюса яхтсменов.

По словам Билана, между ними завязался интересный разговор, в ходе которого Конюхов неожиданно пригласил певца принять участие в одной из своих будущих экспедиций — к пингвинам.

"Вот так бывает — летишь просто на концерт, а можешь в итоге отправиться на край света", — с улыбкой отметил артист.

Ранее Билан погадал на тему своей женитьбы.

Уточнения

Фёдор Фили́ппович Ко́нюхов (род. 12 декабря 1951, Чкалово, Запорожская область) — советский и российский путешественник, писатель, художник.

