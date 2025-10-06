Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Политика или искусство? Почему звезде Реальных пацанов отказали в европейской визе
Удивите гостей: заливной пирог с капустой, который тает во рту
Врачи бьют тревогу: этот дешевый продукт разрушает ваше здоровье быстрее сахара
Google без Шмидта: почему экс-глава компании так критикует удалёнку
По пути знаменитого деда: как дети Дениса Клявера покоряют творческие вершины
Одна ошибка в экипировке — и даже лёгкая пробежка превращается в испытание: что нужно учитывать осенью
Блюдо, которое заменит жареные пирожки: золотистые патиссоны с нежной начинкой
Надоел неубранный подъезд и холод в батареях? Как нижегородцам законно сменить ДУК и выбрать лучший
Европу охватила эпидемия дронов: Медведев предупредил о новой провокации, ведущей к войне

Неожиданный поворот: как Дима Билан и Фёдор Конюхов договорились о совместной экспедиции

1:04
Шоу-бизнес

Знаменитый путешественник Фёдор Конюхов пригласил певца Диму Билана в совместную экспедицию.

Певец Дима Билан и путешественник Фёдор Конюхов
Фото: Инстаграм Димы Билана by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Дима Билан и путешественник Фёдор Конюхов

Артист рассказал, что накануне во время перелёта в Калининград совершенно неожиданно встретил в самолёте легендарного путешественника Фёдора Конюхова — того самого человека, который пересёк Атлантический океан на вёсельной лодке и покорил "Семь вершин" планеты.

Дима отметил, что Фёдор является первым в мире исследователем, достигшим сразу пяти полюсов Земли: Северного и Южного, Полюса относительной недоступности в Арктике, вершины Эвереста — как полюса высоты, и мыса Горн — так называемого полюса яхтсменов.

По словам Билана, между ними завязался интересный разговор, в ходе которого Конюхов неожиданно пригласил певца принять участие в одной из своих будущих экспедиций — к пингвинам.

"Вот так бывает — летишь просто на концерт, а можешь в итоге отправиться на край света", — с улыбкой отметил артист.

Ранее Билан погадал на тему своей женитьбы.

Уточнения

Фёдор Фили́ппович Ко́нюхов (род. 12 декабря 1951, Чкалово, Запорожская область) — советский и российский путешественник, писатель, художник.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Домашние животные
Матка-гигант: насекомое, которое рожает каждую секунду и живёт дольше людей
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Садоводство, цветоводство
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Популярное
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов

Узнайте, как создать красивый и неприхотливый сад с молочаями, которые радуют глаз с весны до заморозков. Эксклюзивные секреты ухода и подбора видов.

Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Макрон пытается быть Наполеоном, когда Франция распадается изнутри Любовь Степушова Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Маленькая собака с большой жизнью: сколько лет на самом деле живут чихуахуа
Последние материалы
Уникальное лекарство ценой в миллионы: обещает спасение, но таит неожиданную угрозу
Ваши растения задыхаются прямо в горшке — вот как заставить корни дышать снова
Долголетие по-кошачьи: как кастрация влияет на здоровье и характер питомцев
Коллекционеры затаили дыхание: в продаже Волга с пробегом меньше прогулки по парку
Тысячи существ из Красного моря в шаге от тебя — место, где даже воздух пахнет океаном
Не хлебом единым: как помочь птицам в городе и не получить штраф за порчу благоустройства
Шарлиз Терон проигнорировала Джонни Деппа на красной дорожке: в чём провинился голливудский актёр
Удар по доллару: биткоин продолжает бить рекорды на фоне его слабости
Золотой стандарт детского питания: этот продукт признан суперфудом для растущего организма
Режиссёр Бегущего человека переработал финал книги: какой вердикт вынес Стивен Кинг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.