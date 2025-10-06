Собчак о скандале с Оксаной Самойловой в Париже: почему не пустили на Неделю моды

Блогер Оксана Самойлова оказалась в центре неприятной истории во время Недели моды в Париже. На один из показов звезду попросту не пустили, несмотря на то что она заплатила за вход внушительную сумму. Об этом в своем блоге поведала журналистка Ксения Собчак.

Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блогер Оксана Самойлова

Журналистку потрясла история с Оксаной Самойловой, которая не смогла попасть на показ мод.

"Ого, Оксану Самойлову не пустили на показ Balenciaga. Она пришла, долго выясняли что-то с пригласительным у входа, и потом просто походила рядом с показом красивая. Но выглядела Оксана прекрасно — действительно наша Ким Кардашьян", — рассказала Ксения.

Сама Самойлова объяснила, что купила пригласительный на мероприятие за 8 тысяч евро (более 770 тысяч рублей), однако её не пустили на торжество.

Собчак отметила, что часто слышит подобные истории. Она считает, что такие ошибки происходят, когда пригласительные дают не сами бренды.

Собчак также затронула тему знаменитых женщин, сопровождающих состоятельных мужчин — миллиардера, основателя Amazon Джеффа Безоса, и футболиста Криштиану Роналду. По наблюдениям телеведущей, Лорен Санчес и Джорджина Родригес лишь демонстрируют дружбу на публике, но в действительности между ними царит соперничество.

"Джорджина Родригес и Лорен Санчес — те самые заклятые подружки. Когда вроде и делить нечего, но бриллиант на пару карат больше бесит", — добавила журналистка.

Стоит отметить, что Ксения Собчак посетила множество показов в рамках парижской Недели моды и делилась своими впечатлениями о каждом. Телеведущая, как всегда, выглядела безупречно и демонстрировала изысканные наряды, что не осталось незамеченным её поклонниками.