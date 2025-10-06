Краски жизни: как певица Виктория Дайнеко отметила 10-летие дочери

Певица Виктория Дайнеко показала, какой праздник организовала для 10-летней дочки в честь дня рождения девочки.

Выпускница "Фабрики звёзд" опубликовала в социальных сетях кадры, на которых её дочка Лиза задувает красивый праздничный торт. Певица устроила девочке торжество в розовых тонах.

"10 лет", — кратко подписала кадры звезда.

Исполнительница хита "Я просто сразу от тебя уйду" в 2017 году расторгла брак с барабанщиком Дмитрием Клейманом после двух лет совместной жизни. Певица призналась, что изначально не собиралась становиться его женой и даже подумывала о расставании, однако узнала о своей беременности и изменила решение.

По словам артистки, беременность стала неожиданностью, но при этом была для нее долгожданной. Именно поэтому певица решила сохранить отношения с Клейманом и узаконила союз. Теперь же звезда признает, что этот шаг был ошибочным.

Ранее Виктория Дайнеко обвинила экс-супруга в том, что он не захотел взять к себе на время заболевшую дочку в период, когда у неё были дела в другой стране.