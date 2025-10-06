Юлия Меньшова против Пугачёвой: уехавшие артисты страдают от гордыни — каковы истинные причины их отъезда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Телеведущая Юлия Меньшова анализирует отъезд артистов из России и их гордыню, ставя под сомнение значение их мнений в политике.

Телеведущая Юлия Меньшова
Фото: ВК-аккаунт Юлии Меньшовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущая Юлия Меньшова

Телеведущая и актриса высказалась по поводу последнего резонансного интервью Аллы Пугачевой и прокомментировала в интервью Metametrica позицию тех представителей шоу-бизнеса, которые решили покинуть Россию после начала политических событий.

По словам Меньшовой, обращать внимание на мнение артистов в вопросах, связанных с политикой, не совсем корректно.

"О политических событиях надо спрашивать людей из политической тусовки. Чего артистов-то таскают? — считает Меньшова, отметив, что артисты мало понимают в политике.

Телеведущая убеждена, что многие из уехавших звезд чересчур серьёзно восприняли собственную популярность и приписали себе чрезмерное влияние на общественные процессы.

"Трагедия уехавших людей в том, что они вырастили в себе очень большую гордыню, — объяснила свою позицию Юлия. — Потому что, конечно, нужно иметь большую смелость для того, чтобы стране что-либо советовать. Это, честно говоря, просто какая-то комедия абсурда".

Меньшова подчеркнула, что отъезд артистов никоим образом не отражается на жизни государства. По ее словам, в любой сфере искусства — будь то кино, музыка или театр — нет людей, которых нельзя заменить.

"Фантастическая угроза звучала от этого "я уезжаю". Ничего не случится со страной от того, что ты её покинешь", — отметила дочь режиссёра Владимира Меньшова.

Также Юлия поделилась мнением о том, стоит ли принимать обратно тех знаменитостей, которые уехали из страны в сложный момент, но впоследствии решили вернуться.

"Хотя есть люди, которые некрикливо уезжали, тихонечко. Потом они так же тихонечко вернулись, встроились обратно в проекты", — высказалась телеведущая.

Ранее сообщалось, что Тверской суд Москвы вернул иск ветерана боевых действий в Афганистане и юриста Александра Трещёва к певице Алле Пугачёвой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
