Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стражи севера уходят с карты мира: как исчезновение арктических гигантов меняет будущее региона
Пешеход уже сбоку — штраф всё равно возможен: нюанс ПДД, о котором забывают
Луна — не просто спутник, а архив погибшей цивилизации: новые снимки поставили учёных в тупик
Ежевика размером с клубнику: сибирский агроном показал, как вырастить ягоды по 30 граммов
Малый бизнес на больших скоростях: льготные микрозаймы теперь уходят в онлайн по миллиарду в неделю
Одна ошибка в лесу может стоить жизни: почему важно уметь распознавать грибы
Ржавчина наступает: одно неверное движение — и сантехника безвозвратно потемнеет
Кухонные специи против садовых врагов: природа сама создала идеальную защиту — без затрат и химии
Пустота размером с два континента: где океан прячет следы древней цивилизации

Тимур Родригез подал иск против бывшей жены: что стоит за его решением

2:56
Шоу-бизнес

Шоумен Тимур Родригез обратился в суд с иском против бывшей супруги, чтобы уменьшить размер алиментов на детей.

Шоумен Тимур Родригез
Фото: ВК-аккаунт Тимура Родригеса by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шоумен Тимур Родригез

До этого певец и телеведущий вызвал бурную волну негатива в Сети, после того как откровенно рассказал, что сообщил жене о расставании по телефону после 16 лет брака.

Экс-избранница артиста Анна Девочкина не раз позволяла себе язвительные комментарии в его адрес в соцсетях, однако сам развод прошёл без конфликтов. Заявление, формальный месяц на примирение — и точка. Ни имущественных тяжб, ни споров об алиментах не возникло. Тимур оставил экс-жене почти все жильё и продолжил материально поддерживать сыновей — 16-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля, которые остались жить с матерью.

Тем не менее в сентябре артист неожиданно подал в суд сразу два иска против бывшей. Как сообщил инсайдер из Пресненского районного суда Москвы изданию "СтарХит", перед официальным разводом Девочкина и Родригез подписали алиментное соглашение. В этом документе певец обязался ежемесячно переводить на нужды детей 1,5 миллиона рублей и ещё около 500 тысяч — на содержание самой Анны. Кроме того, он должен был оплачивать её личные расходы, включая отпуска и даже перелёты бизнес-классом.

Интересы Родригеза представляет известный юрист Сергей Жорин. В своём обращении к суду шоумен просит уменьшить совокупные выплаты первой семье до более разумного уровня — примерно втрое, до 500 тысяч рублей в месяц.

Даже эта сумма остаётся значительной, ведь Тимур не отказывается от участия в жизни детей: он регулярно проводит с ними время, водит их по магазинам и в кафе, а также планирует оплатить обучение наследников.

Знакомые пары поговаривают, что Анна грамотно воспользовалась моментом: Тимур, не вникая в детали, подписал у нотариуса все документы, не придав значения масштабам будущих выплат. Лишь позже он осознал, что такие суммы оказываются ему не по силам.

"Конечно, это больно и для детей, и для моей супруги, и для меня. Подобные события не могут пройти незаметно, но я четко осознавал глубину своего решения и то, как это повлияет на всех участников", — признавался артист в одном из интервью.

Сейчас Родригез счастлив в отношениях с актрисой Екатериной Кабак, звездой сериала "Клуб". Многим поклонникам показалось, что именно она стала причиной распада семьи, однако сами влюблённые уверяют, что сначала были просто друзьями, а романтические чувства появились лишь позже. Сама артистка оформила развод со своим супругом только в прошлом году.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Домашние животные
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Наука и техника
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Наука и техника
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Популярное
Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные

Научная команда обнаружила гигантскую северную анаконду длиной до 8,4 метров в Эквадоре. Это открытие меняет представления о жизни в Амазонских джунглях.

Амазонка ожила: из глубин выполз восьмиметровый монстр, о существовании которого не подозревали учёные
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Многолетники редкой красоты: цветут без ухода и украшают сад до самых первых морозов
Пернатый хулиган века: лебедь Терминатор выселен из городка после попытки утопить местных птиц
Опавшие листья больше не мусор: садоводы превращают их в золото для почвы и получают рекордный урожай
Он контролирует не потому что любит, а потому что боится: как устроен нарциссический контроль Игорь Буккер Полетят ли на Россию Томагавки: что думают эксперты и где они ошибаются Андрей Николаев Эти 4 комплекса НАТО меняют ход войны: что скрывает за собой помощь Киеву Юрий Бочаров
Вечная мерзлота не молчит: учёные нашли то, чего боялись больше всего
Последняя граница пройдена: Вояджер прислал данные из-за пределов системы
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Механика возвращается в моду: шестиступенчатая коробка стала изюминкой Lada Iskra
Последние материалы
Холодильник без электричества: как сохранить урожай яблок до марта — секрет в обычной бумаге
Пустота размером с два континента: где океан прячет следы древней цивилизации
Выпрями спину — и жизнь тоже: 5 упражнений, которые возвращают уверенность и силу
Плавучий город со своими законами: комфорт на лайнере держится на строгих запретах
Автомат кажется подарком судьбы: но через пару лет многие жалеют о своём выборе
Из изгнанников в звёзды: тренд, считавшийся антимодным, стал символом сезона
Американское печенье и итальянский сыр встретились в русской миске — и получился шедевр
Тимур Родригез подал иск против бывшей жены: что стоит за его решением
Культовая деталь возвращается: чёлка следующего сезона ломает правила и добавляет драму
140 детей и 200 лам — самая страшная жертва древнего Перу: дождь не пришёл, и боги потребовали крови
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.