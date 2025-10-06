Тимур Родригез подал иск против бывшей жены: что стоит за его решением

Шоумен Тимур Родригез обратился в суд с иском против бывшей супруги, чтобы уменьшить размер алиментов на детей.

Шоумен Тимур Родригез

До этого певец и телеведущий вызвал бурную волну негатива в Сети, после того как откровенно рассказал, что сообщил жене о расставании по телефону после 16 лет брака.

Экс-избранница артиста Анна Девочкина не раз позволяла себе язвительные комментарии в его адрес в соцсетях, однако сам развод прошёл без конфликтов. Заявление, формальный месяц на примирение — и точка. Ни имущественных тяжб, ни споров об алиментах не возникло. Тимур оставил экс-жене почти все жильё и продолжил материально поддерживать сыновей — 16-летнего Мигеля и 12-летнего Даниэля, которые остались жить с матерью.

Тем не менее в сентябре артист неожиданно подал в суд сразу два иска против бывшей. Как сообщил инсайдер из Пресненского районного суда Москвы изданию "СтарХит", перед официальным разводом Девочкина и Родригез подписали алиментное соглашение. В этом документе певец обязался ежемесячно переводить на нужды детей 1,5 миллиона рублей и ещё около 500 тысяч — на содержание самой Анны. Кроме того, он должен был оплачивать её личные расходы, включая отпуска и даже перелёты бизнес-классом.

Интересы Родригеза представляет известный юрист Сергей Жорин. В своём обращении к суду шоумен просит уменьшить совокупные выплаты первой семье до более разумного уровня — примерно втрое, до 500 тысяч рублей в месяц.

Даже эта сумма остаётся значительной, ведь Тимур не отказывается от участия в жизни детей: он регулярно проводит с ними время, водит их по магазинам и в кафе, а также планирует оплатить обучение наследников.

Знакомые пары поговаривают, что Анна грамотно воспользовалась моментом: Тимур, не вникая в детали, подписал у нотариуса все документы, не придав значения масштабам будущих выплат. Лишь позже он осознал, что такие суммы оказываются ему не по силам.

"Конечно, это больно и для детей, и для моей супруги, и для меня. Подобные события не могут пройти незаметно, но я четко осознавал глубину своего решения и то, как это повлияет на всех участников", — признавался артист в одном из интервью.

Сейчас Родригез счастлив в отношениях с актрисой Екатериной Кабак, звездой сериала "Клуб". Многим поклонникам показалось, что именно она стала причиной распада семьи, однако сами влюблённые уверяют, что сначала были просто друзьями, а романтические чувства появились лишь позже. Сама артистка оформила развод со своим супругом только в прошлом году.