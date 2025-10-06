Слухи о свадьбе — ноль фактов, максимум остроумия: Диброва и адвокат блестяще ответили сплетникам

После заявления светской львицы Алёны Кравец о предстоящем бракосочетании бывшей жены Дмитрия Диброва с миллиардером Романом Товстиком в Сети вспыхнул настоящий ажиотаж. Но на этот раз Полина Диброва не осталась в стороне — её реакция стала одной из самых обсуждаемых в светской хронике.
"Здорово, что Алёна так осведомлена. Но мы с ней не знакомы", — сказала Полина Диброва в беседе с Kp.ru.
Фраза прозвучала коротко, но эффектно. За считанные часы она разошлась по новостным лентам и обросла десятками интерпретаций.
Поводом для новой волны слухов стало заявление Алёны Кравец, известной своими громкими репликами и любовью к светским сплетням. Она уверенно заявила, что экс-супруга Дмитрия Диброва готовится к "роскошной свадьбе с миллиардером Романом Товстиком".
Никаких подробностей Алёна не уточнила — ни даты, ни места, ни подтверждений со стороны пары, но, как это часто бывает в светском мире, именно отсутствие фактов сделало историю ещё более привлекательной для публики.
Полина Диброва, обычно избегающая громких комментариев, в этот раз не промолчала. Её ответ многим показался примером тактичного юмора. Ни обвинений, ни резких слов — только лёгкий сарказм.
Журналисты отметили, что подобная реакция идеально отражает манеру Полины держать удар: спокойно, без эмоций и при этом с изящным подтекстом.
Поддержать клиентку поспешила её адвокат Марина Дубровская. Комментируя ситуацию, она не удержалась от иронии в адрес коллеги — юриста и певицы Кати Гордон, ранее представлявшей интересы бывшей жены миллиардера Елены Товстик.
"Счастья молодым. Надеюсь, на свадьбе выступит группа "ЗаVисть", — сказала Марина Дубровская.
Шутка была понята мгновенно: "ЗаVисть" — это музыкальный дуэт, в котором выступают Лера Кудрявцева и сама Катя Гордон.
