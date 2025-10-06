Проснулся в ужасе: Николаю Баскову приснился сон про Лазарева, похожий на триллер

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:48
Шоу-бизнес

Певец и телеведущий Николай Басков снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за гастролей или новых проектов, а из-за необычного сна, которым он поделился перед началом съёмок шоу "Ну-ка, все вместе!". Исполнителю хита "Шарманка" приснился настоящий кошмар с элементами юмора: он и сто участников программы отправились в поход. Все были уверены, что с ними пошёл и Сергей Лазарев.

Николай Басков
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Николай Басков

Сон оказался настолько ярким, что Басков не удержался и пересказал его коллегам на площадке. По словам артиста, сюжет развивался стремительно: коллектив телешоу внезапно оказался в лесу, где вместо песен и оценок началась паника из-за пропавшего второго ведущего. В личном блоге певец описал пережитые во сне эмоции как "настоящий триллер".

"Нас сто человек, а палаток десять. Я проснулся в таком ужасе! Мы потеряли Лазарева, а потом выяснилось, что он вообще не пошёл в поход", — поделился Басков.

Артист отметил, что всё закончилось благополучно.

"Но я не расскажу, кого мы сожгли на костре… Финал был яркий!" — добавил Николай Басков.

Проект "Ну-ка, все вместе!" давно стал одной из самых популярных музыкальных программ на отечественном телевидении. Здесь конкурсанты исполняют песни перед так называемой "сотней" — экспертной комиссией, состоящей из ста профессионалов индустрии.

Среди них — музыканты, певцы, продюсеры, хореографы и блогеры. Такое разнообразие мнений часто приводит к бурным обсуждениям, ведь каждый участник "сотни" отстаивает свой вкус и музыкальные предпочтения.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
