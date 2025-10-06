На кухне у него всё под контролем, а в любви — снова пересол: Ивлев переживает новое расставание

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:32
Шоу-бизнес

Телеведущий и шеф-повар Константин Ивлев снова оказался в центре внимания — на этот раз не из-за кулинарных проектов, а из-за личной жизни. Его брак с молодой супругой Валерией Куденковой завершился спустя четыре года после свадьбы. Новость об этом удивила поклонников: пара всегда выглядела гармонично, а в совместных интервью говорила о крепких чувствах и взаимопонимании.

Константин Ивлев
Фото: commons.wikimedia.org by Эдуард Спрыгин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Константин Ивлев

"Мы с Константином Ивлевым больше не вместе. Остались в хороших отношениях и с уважением друг к другу", — заявила блогер Валерия в соцсетях.

По словам Валерии, развод не связан с конфликтом или громким скандалом. Она подчеркнула, что не собирается обсуждать личные обстоятельства в прессе. Для супругов, активно присутствующих в публичном пространстве, это решение стало знаком уважения к собственной семье и к дочери, которую они воспитывают вместе.

История любви, начавшаяся на съёмочной площадке

Знакомство Ивлева и Куденковой произошло несколько лет назад во время кулинарных съёмок. Валерия, работавшая в продакшне, сразу привлекла внимание известного шефа. Их роман развивался стремительно: уже через год они поженились. На момент свадьбы Константину было 46 лет, а его избраннице — 27. Возрастная разница в 19 лет не стала препятствием — напротив, пара уверяла, что между ними полное взаимопонимание.

В 2021 году состоялась закрытая церемония бракосочетания. Позже супруги стали родителями — у них родилась дочь, ради которой они собираются сохранить тёплые отношения даже после расставания.

Предыдущий брак и громкий разрыв

До встречи с Валерией Ивлев был женат на Марии, с которой прожил 23 года. У них двое взрослых детей. Их развод в 2019 году стал одной из самых обсуждаемых тем в медиа. Экс-супруга не скрывала боли и называла уход мужа тяжёлым испытанием. Сам Ивлев признавался, что долгие годы был сосредоточен на работе и мало внимания уделял семье.

Эта история стала важным поворотом в его жизни: после развода он начал активно развивать личный бренд, открыл новые рестораны и стал ведущим собственных шоу, включая "На ножах" и "Адскую кухню".

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
